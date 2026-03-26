वैभव सूर्यवंशी के रास्ते से हटा सबसे बड़ा कांटा, अचानक खुला टीम इंडिया का दरवाजा! IPL 2026 से पहले मिली खुशखबरी

Vaibhav Suryavanshi Birthday: भारत के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी कल यानी शुक्रवार, 27 मार्च को अपना 15वां जन्मदिन मनाएंगे. ये बर्थडे 'बिहार के लाल' के लिए स्पेशल तोहफा लेकर आया है. जी हां, उनके रास्ते से सबसे बड़ा कांटा हट चुका है और वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए 'लीगल' हो चुके हैं. आइए जानते हैं कैसे?

वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल से जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उसको देखकर फैंस के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस युवा खिलाड़ी के लिए टीम इंडिया का दरवाजा कब खुलेगा? उन तमाम फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है.

15वें जन्मदिन पर वैभव सूर्यवंशी को मिला तोहफा

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बता दें कि वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च, 2026 से पहले 14 साल के थे और बीसीसीआई चाहकर भी उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे नहीं खोल पा रही थी. इसके पीछे की बड़ी वजह है आईसीसी का वो नियम जो नवंबर, 2020 से लागू है. इस नियम के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें पुरुष, महिला और अंडर-19 मैच शामिल हैं. यह नीति युवा क्रिकेटरों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लागू की गई थी, ताकि वे उच्च स्तरीय क्रिकेट में प्रवेश कर सकें.

हालांकि, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को पिछले साल की तरफ इस बार भी आईपीएल में बल्ले से तबाही मचानी होगी. 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला. पहली गेंद पर ही उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए छक्का जड़ दिया. ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी थी. इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में वैभव ने महज 35 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचा दी. विश्व क्रिकेट में उनके नाम की चर्चा होने लगी और ये चर्चा उस दिन से अभी तक जारी है. बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ने अभी तक आईपीएल में 7 मुकाबले खेले हैं और 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

कोहली-रोहित के साथ खेल पाएंगे वर्ल्ड कप?

आईसीसी के नियम का रोड़ा पार करने के आब अब वैभव सूर्यवंशी की नजर जल्द से जल्द टीम इंडिया में जगह बनाने पर रहेगी. टी20 के साथ-साथ वो वनडे क्रिकेट पर भी फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में 50-ओवर वर्ल्ड कप होना है. अगर वो लगातार शानदार प्रदर्शन करते हैं तो अगले साल विश्व कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ नीली जर्सी पहनकर खेलने का मौका मिल सकता है.