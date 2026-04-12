40 शतक, 2 डबल सेंचुरी... 12 की उम्र में 'अनोखा कांड' करने वाले वैभव सूर्यवंशी अब IPL में मचा रहे हैं गदर

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी जिस आसानी से दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है. इस बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर तो फैंस को और बड़ा झटका लग सकता है. जी हां, वैभव ने तो 10-12 साल की उम्र में ही गेंदबाजों का मजाक बना दिया था.
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Vaibhav Suryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के नए 'रनबाज' बन गए हैं. खिलौने से खेलने की उम्र में उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया है. जी हां, वो फिलहाल आईपीएल 2026 में टॉप स्कोरर हैं. अभी तक हुए 4 मैचों में वैभव ने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 200 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स को लगातार चार मुकाबले जिताने में युवा बल्लेबाज का अहम रोल रहा है. वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में गेंदबाजों के लिए काल साबित हो रहे हैं. जिस जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड के सामने अच्छे-अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, उनके सामने 15 साल का युवा खिलाड़ी बेखौफ अंदाज में खेलते दिखा.
वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का जड़कर सनसनी मचा दी. 'बिहार के लाल' ने हेजलवुड का भी बुरा हाल किया और उनके ओवर में 18 रन लूट लिए. IPL 2026 में वो दो मैचों में 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ चुके हैं. आरसीबी के खिलाफ मैच में वैभव ने 26 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली.
आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी जिस आसानी से दिग्गज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है. इस बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर तो फैंस को और बड़ा झटका लग सकता है. जी हां, वैभव ने तो 10-12 साल की उम्र में ही गेंदबाजों का मजाक बना दिया था. वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने अभी तक (2023 का वीडियो बताया जा रहा है) 40 शतक और 2 डबल सेंचुरी जड़ी है.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 10, 2026
वायरल हो रहे वीडियो में बिहार के एक लोकल टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते दिख रहे हैं. इस मुकाबले में उन्होंने चौकों-छक्कों की बारिश तो की, लेकिन शतक से चूक गए. मैच के बाद लोकल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक उनके नाम 40 शतक और 2 डबल सेंचुरी है. देखें वीडियो
वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में डेब्यू किया. इस मेगा इवेंट में उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और 229.44 की स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 452 रन बनाए हैं. उनके नाम 35 गेंदों पर शतक जड़ने का बड़ा रिकॉर्ड भी है. वो आईपीएल में भारत की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. इस सीजन में उन्होंने CSK और RCB के खिलाफ 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर महफिल लूटी है.
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