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Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया में वैभव, प्रियांश और प्रभसिमरन की एंट्री, भुवनेश्वर सहित इन 5 खिलाड़ियों के साथ नहीं हुआ इंसाफ!

टीम इंडिया में वैभव, प्रियांश और प्रभसिमरन की एंट्री, भुवनेश्वर सहित इन 5 खिलाड़ियों के साथ नहीं हुआ इंसाफ!

India A Squad For ODI Tri Series: आईपीएल 2026 के बीच बीसीसीआई ने भारतीय ए टीम का ऐलान कर दिया है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या को टीम में शामिल किया गया है. प्रभसिमरन सिंह भी टीम में मौजूद हैं. रियान पराग को भारत ए टीम का उपकप्तान बनाया गया है. युवाओं से सजी इस टीम में चयनकर्ताओं ने आईपीएल के प्रदर्शन को महत्व दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 08:00 PM IST
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India A Squad for ODI Tri Series no place for Prince Yadav (IPL/BCCI)
India A Squad for ODI Tri Series no place for Prince Yadav (IPL/BCCI)

India A Squad For ODI Tri Series: आईपीएल 2026 के बीच बीसीसीआई ने भारतीय ए टीम का ऐलान कर दिया है, जो अगले महीने श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ ODI ट्राई सीरीज खेलेगी. जून में होने वाली इस शृंखला में भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ए टीमें हिस्सा लेंगी. गुरुवार (14 जून) को भारतीय टीम का ऐलान हुआ, जिसमें स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को कप्तान नियुक्त किया गया है. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में ज्यादातर उन खिलाड़ियों को जगह मिली है, जो आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और पंजाब किंग्स के धाकड़ ओपनर प्रियांश आर्या को टीम में शामिल किया गया है. प्रभसिमरन सिंह भी टीम में मौजूद हैं. रियान पराग को भारत ए टीम का उपकप्तान बनाया गया है. युवाओं से सजी इस टीम में चयनकर्ताओं ने आईपीएल के प्रदर्शन को महत्व दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया है.

भुवनेश्वर-शमी के लिए दरवाजे बंद

आईपीएल 2026 में आरसीबी के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. फिलहाल सबसे अधिक विकेट लेने वालों की सूची में भी भुवी टॉप पर हैं और उनके सिर पर पर्पल कैप है. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें भारतीय स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. अगर भुवी को ए टीम में जगह मिलती तो वो अपने लिए टीम इंडिया में पहुंचने का दरवाजा भी खोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भूवेश्वर कुमार की तरह अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया है. भुवी-शमी भारतीय ए टीम के प्लान में भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों को अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप के लिए भी जगह मिलनी मुश्किल है.

प्रिंस, पाटीदार और सुदर्शन को भी किया नजरअंदाज

चयनकर्ताओं ने आईपीएल 2026 में उम्दा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को मौका तो दिया है, लेकिन उनकी इस सोच में प्रिंस यादव, रजत पाटीदार और साई सुदर्शन नहीं हैं. ये तीनों खिलाड़ी इस साल आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं. LSG के लिए खेल रहे युवा पेसर प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया है. वहीं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी लगातार मिडिल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. गुजरात टाइटंस के स्टार ओपनर साई सुदर्शन ने IPL 2026 में 500 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारतीय ए स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है.

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ODI ट्राई सीरीज के लिए भारत-ए टीम का ऐलान

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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