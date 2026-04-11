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Hindi Newsक्रिकेट15 गेंद पर अर्धशतक... बुमराह को भी नहीं बख्शा, अब वैभव सूर्यवंशी के लिए खुल गया टीम इंडिया का दरवाजा? इस सीरीज में मिल सकता है मौका

15 गेंद पर अर्धशतक... बुमराह को भी नहीं बख्शा, अब वैभव सूर्यवंशी के लिए खुल गया टीम इंडिया का दरवाजा? इस सीरीज में मिल सकता है मौका

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंद पर 78 रन ठोक दिए. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने 300 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 छक्के और 8 चौके उड़ाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 11, 2026, 07:05 AM IST
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15 गेंद पर अर्धशतक... बुमराह को भी नहीं बख्शा, अब वैभव सूर्यवंशी के लिए खुल गया टीम इंडिया का दरवाजा? इस सीरीज में मिल सकता है मौका

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंद पर 78 रन ठोक दिए. बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने 300 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 छक्के और 8 चौके उड़ाए. वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 15 गेंद पर ही अर्धशतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में 50 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है.

वैभव सूर्यवंशी के लिए खुल गया टीम इंडिया का दरवाजा?

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में जसप्रीत बुमराह को पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने की दिलेरी दिखाई थी. अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बैटिंग से यह साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया में डेब्यू के हकदार हैं. अगर 15 साल का ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं.

इस सीरीज में मिल सकता है मौका

आयरलैंड के खिलाफ 26 जून और 28 जून को टीम इंडिया दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. आयरलैंड के खिलाफ इस दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के लिए डेब्यू का मौका मिल सकता है. अगर सेलेक्टर्स वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ इस दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए चुनते हैं, तो वह टीम इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च 2026 को 15 साल के हो गए थे, तो अब वह ICC के नियम के मुताबिक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं.

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35 गेंदों में IPL शतक जड़कर मचाया था तहलका

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में IPL डेब्यू कर सनसनी मचाई थी. 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए IPL मैच में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 35 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था. वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा था. वैभव सूर्यवंशी IPL ऑक्शन में चुने गए अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे.

कौन हैं वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं. वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत से कुछ दिन पहले हुआ था. वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं. वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 में 12 की उम्र में रणजी ट्रॉफी में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. वैभव सूर्यवंशी के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है. संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर थे. वैभव सूर्यवंशी ब्रायन लारा को अपना आदर्श मानते हैं. वैभव सूर्यवंशी समय-समय पर अपने खेल के बारे में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर से सलाह लेते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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