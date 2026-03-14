Advertisement
trendingNow13140812
Hindi Newsक्रिकेटकिस्मत भरोसे वैभव सूर्यवंशी, IPL 2026 में नहीं मचा पाएंगे सनसनी, राजस्थान रॉयल्स के रनबाज को किसने दी चेतावनी?

किस्मत भरोसे वैभव सूर्यवंशी, IPL 2026 में नहीं मचा पाएंगे सनसनी, राजस्थान रॉयल्स के 'रनबाज' को किसने दी चेतावनी?

IPL 2026: आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था, जिसकी यादें अभी तक फैंस के दिलों-दिमाग में ताजा है. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में भी सनसनी मचाएंगे. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने राजस्थान रॉयल्स के 'रनबाज' को चेतावनी दी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में नहीं मचा पाएंगे सनसनी' (PHOTO- IPL.COM/BCCI)
'वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में नहीं मचा पाएंगे सनसनी' (PHOTO- IPL.COM/BCCI)

IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद दुनियाभर के क्रिकेट फैंस 28 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, जब आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज होगा. पिछले साल मेगा इवेंट में 14 साल के 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था, जिसकी यादें अभी तक फैंस के दिलों-दिमाग में ताजा है. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में भी सनसनी मचाएंगे. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने राजस्थान रॉयल्स के 'रनबाज' को चेतावनी दी है.

महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में कई अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. आईपीएल में खरीदे जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने से लेकर, किसी भारतीय द्वारा IPL में सबसे तेज शतक जड़ने तक... सूर्यवंशी ने छोटी उम्र में जो 'वैभव' दिखाया है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है. हालांकि, इसके बावजूद रॉबिन उथप्पा को लगता है कि उनके लिए आईपीएल का दूसरा सीजन आसान नहीं होने वाला है.

किस्मत के भरोसे चलते हैं वैभव सूर्यवंशी?

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल में करीब पांच हजार रन बना चुके पूर्व स्टार बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि मैंने पिछले 12 महीनों में वैभव के हर मैच को ध्यान से देखा है. वो शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बल्लेबाजी करते देखें तो ये पाएंगे कि उनकी किस्मत कुछ हद तक उनका साथ दे रही है.

रॉबिन उथप्पा ने आगे कहा, ''अब वो नयापन खत्म हो चुका है. मुझे लगता है कि फिलहाल वो किस्मत के भरोसे चल रहे हैं, जो ठीक है. मुझे लगता है कि ये सीजन उसके लिए सीखने वाला साबित होगा और लंबे समय में उसके लिए फायदेमंद होगा. वो रन तो बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पिछले साल जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे.''

पहले सीजन में हुए सुपरहिट

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए, वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. दो मैच बाद, 14 वर्षीय खिलाड़ी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक बनाकर अपने बारे में फैली उम्मीदों को सही साबित कर दिया और इस दौरान कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए. पिछले सीजन वो आधे टूर्नामेंट के बाद प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने थे, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं. हालांकि, इतिहास गवाह है कि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आईपीएल के पहले सीजन से ज्यादा अहमियत दूसरा सीजन रखता है और उसी में असली पहचान होती है. देखना दिलचस्प होगा कि वैभव सूर्यवंशी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें: हनुमान मंदिर गए तो कीर्ति आजाद ने उठाया सवाल, अब ट्रॉफी लेकर यहां पहुंचे गंभीर-सूर्या, VIDEO वायरल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
israel iran war
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
Sonam Wangchuk
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
Iran-US War
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
LPG Crisis
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
West Bengal elections 2026
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन