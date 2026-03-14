किस्मत भरोसे वैभव सूर्यवंशी, IPL 2026 में नहीं मचा पाएंगे सनसनी, राजस्थान रॉयल्स के 'रनबाज' को किसने दी चेतावनी?

IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद दुनियाभर के क्रिकेट फैंस 28 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, जब आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज होगा. पिछले साल मेगा इवेंट में 14 साल के 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया था, जिसकी यादें अभी तक फैंस के दिलों-दिमाग में ताजा है. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में भी सनसनी मचाएंगे. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय स्टार खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने राजस्थान रॉयल्स के 'रनबाज' को चेतावनी दी है.

महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में कई अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. आईपीएल में खरीदे जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने से लेकर, किसी भारतीय द्वारा IPL में सबसे तेज शतक जड़ने तक... सूर्यवंशी ने छोटी उम्र में जो 'वैभव' दिखाया है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है. हालांकि, इसके बावजूद रॉबिन उथप्पा को लगता है कि उनके लिए आईपीएल का दूसरा सीजन आसान नहीं होने वाला है.

किस्मत के भरोसे चलते हैं वैभव सूर्यवंशी?

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आईपीएल में करीब पांच हजार रन बना चुके पूर्व स्टार बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि मैंने पिछले 12 महीनों में वैभव के हर मैच को ध्यान से देखा है. वो शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बल्लेबाजी करते देखें तो ये पाएंगे कि उनकी किस्मत कुछ हद तक उनका साथ दे रही है.

रॉबिन उथप्पा ने आगे कहा, ''अब वो नयापन खत्म हो चुका है. मुझे लगता है कि फिलहाल वो किस्मत के भरोसे चल रहे हैं, जो ठीक है. मुझे लगता है कि ये सीजन उसके लिए सीखने वाला साबित होगा और लंबे समय में उसके लिए फायदेमंद होगा. वो रन तो बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पिछले साल जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे.''

पहले सीजन में हुए सुपरहिट

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए, वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. दो मैच बाद, 14 वर्षीय खिलाड़ी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक बनाकर अपने बारे में फैली उम्मीदों को सही साबित कर दिया और इस दौरान कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए. पिछले सीजन वो आधे टूर्नामेंट के बाद प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने थे, लेकिन उम्मीद है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं. हालांकि, इतिहास गवाह है कि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आईपीएल के पहले सीजन से ज्यादा अहमियत दूसरा सीजन रखता है और उसी में असली पहचान होती है. देखना दिलचस्प होगा कि वैभव सूर्यवंशी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं.

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