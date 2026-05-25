600 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब 15 साल का लड़का, क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा

Vaibhav Suryavanshi IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने लीग चरण के अपने आखिरी मैच में शानदार जीत दर्ज कर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. राजस्थान की इस जीत ने उसे 16 अंकों तक पहुंचाया. उसने पंजाब किंग्स को पीछे छोड़कर नॉकआउट चरण स्थान बनाया. प्लेऑफ की चार टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स हैं.

राजस्थान ने अपनी अंतिम बाधा पार करते हुए 14 मैचों में आठ जीत के साथ चौथा स्थान हासिल किया. इसी के साथ अब यह तय हो गया है कि एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. इस मैच में सबकी नजर 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें होंगी. वैभव एलिमिनेटर मैच में इतिहास रचने उतरेंगे.

पहली बार होगा ऐसा

वैभव सूर्यवंशी अगर 27 मई को सनराइजर्स के खिलाफ होने वाले एलिमिनेटर मैच में 17 रन और बना लेते हैं, तो वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लेंगे. अगर वैभव 17 रन और बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके आईपीएल 2026 में 600 रन पूरे हो जाएगे. वह एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में 600 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले ऐसे टीन-एज (19 साल से कम) क्रिकेटर बन जाएंगे.

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वैभव का प्रदर्शन

वैभव ने इस सीजन में राजस्थान के लिए लीग राउंड के सभी 14 मैचों में हिस्सा लिया है. उन्होंने 14 पारियों में 41.64 की औसत से 583 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 232.27 का रहा है. वैभव ने एक शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. उनके बल्ले से 50 चौके और 53 छक्के निकले हैं.

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अंक तालिका में शीर्ष पर कौन सी टीमें हैं?

लीग चरण की समाप्ति पर आरसीबी 18 अंकों और सर्वश्रेष्ठ नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर रही. गुजरात टाइटंस ने भी 18 अंक जुटाए, लेकिन कम नेट रनरेट के कारण वे दूसरे स्थान पर रहे. हैदराबाद के भी समान 18 अंक थे, लेकिन आरसीबी और गुजरात की तुलना में उनका एनआरआर कम होने की वजह से वे तीसरे स्थान पर रहे.



क्वालीफायर 1 कब और कहां खेला जाएगा?

आईपीएल 2026 का क्वालीफायर 1 मंगलवार, 26 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस बड़े मुकाबले में आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश करेगी. वहीं, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी, बल्कि उसे क्वालीफायर 2 में खेलने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा.

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एलिमिनेटर मैच का शेड्यूल

टूर्नामेंट का एलिमिनेटर मैच बुधवार, 27 मई को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस 'करो या मरो' के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने होंगी. एलिमिनेटर मैच में कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता है. इस मैच को जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 की ओर बढ़ेगी, जबकि हारने वाली टीम का आईपीएल 2026 का सफर वहीं समाप्त हो जाएगा.

क्वालीफायर 2 और फाइनल कब हैं?

क्वालीफायर 2 का मुकाबला शुक्रवार, 29 मई को मुल्लंपुर में होगा, जिसमें क्वालीफायर 1 की हारने वाली टीम का सामना एलिमिनेटर के विजेता से होगा. इस पूरे सीजन का भव्य समापन रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल के साथ होगा.