Vaibhav Suryavanshi Latest News: भारत के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में इंडिया ए टीम के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं. 15 जून (सोमवार) को दांबुला में हुए मैच के दौरान दुनिया ने वैभव के रौद्र रूप को देखा. सुपर ओवर में मैच जीतने के बाद कुछ श्रीलंकन खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को छेड़ रहे थे. 15 साल के युवा सनसनी ने भी बीच मैदान पर ही बदतमीजी का करारा जवाब दिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का-मुक्की करते दिखे. बात हाथापाई तक आ गई थी. कई फैंस वैभव के इस रूप को देखकर हैरान हैं.