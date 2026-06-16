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ऐसे हैं वैभव सूर्यवंशी...मैदान पर बदतमीजी का भी दिया जवाब, फिर पूर्व श्रीलंकन कप्तान के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Vaibhav Suryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का फंडा अभी से बिल्कुल साफ है. 'अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं'. जी हां, श्रीलंका ए के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद ग्राउंड पर वैभव सूर्यवंशी को लड़ते तो देख लिया, लेकिन क्या आप जानते है कि उसके कुछ देर बाद भारतीय खिलाड़ी ने क्या किया? आइए जानते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 16, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:20 PM IST
ऐसे हैं वैभव सूर्यवंशी...मैदान पर बदतमीजी का भी दिया जवाब, फिर पूर्व श्रीलंकन कप्तान के पैर छूकर लिया आशीर्वाद
Image Credit: (@ravikrbgs07/X) Vaibhav suryavanshi seeks blessings from former sri lanka captain

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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