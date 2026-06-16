Vaibhav Suryavanshi Latest News: भारत के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में इंडिया ए टीम के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं. 15 जून (सोमवार) को दांबुला में हुए मैच के दौरान दुनिया ने वैभव के रौद्र रूप को देखा. सुपर ओवर में मैच जीतने के बाद कुछ श्रीलंकन खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को छेड़ रहे थे. 15 साल के युवा सनसनी ने भी बीच मैदान पर ही बदतमीजी का करारा जवाब दिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का-मुक्की करते दिखे. बात हाथापाई तक आ गई थी. कई फैंस वैभव के इस रूप को देखकर हैरान हैं.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी का फंडा अभी से बिल्कुल साफ है. 'अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं'. जी हां, श्रीलंका ए के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद ग्राउंड पर वैभव सूर्यवंशी को लड़ते तो देख लिया, लेकिन क्या आप जानते है कि उसके कुछ देर बाद भारतीय खिलाड़ी ने क्या किया? आइए जानते हैं.
वैभव सूर्यवंशी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. आईपीएल में लगातार 2 साल धमाकेदार प्रदर्शन के बाद उनके लिए टीम इंडिया का दरवाजा भी खुल गया है. कई पूर्व दिग्गज भी वैभव की बैटिंग के दीवाने हैं. इसी सूची में श्रीलंका के पूर्व कप्तान अनुरा टेनेकून का नाम भी शामिल है, जो सोमवार को वैभव से मिलने के लिए मैच खत्म होने के बाद भी इंतजार करते दिखे. राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी ने उन्हें निराश नहीं किया.
मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान अनुरा टेनेकून लगभग एक घंटे तक इंडिया A के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े रहे. जब ज्यादातर खिलाड़ी, अधिकारी और दर्शक स्टेडियम से जा चुके थे, तब भी वो सब्र के साथ सूर्यवंशी से बात करने का मौका ढूंढते रहे. वैभव सूर्यवंशी आखिरकार ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले और वो तुरंत टेनेकून के पास गए. सम्मान के तौर पर झुककर श्रीलंका के पूर्व कप्तान के पैर छुए और फिर दिग्गज खिलाड़ी के साथ थोड़ी लेकिन सार्थक बातचीत की.
वनडे क्रिकेट के शुरुआती सालों में श्रीलंका की कप्तानी करने वाले टेनेकून ने वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की और उन्हें अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी. पूर्व कप्तान ने यह भी माना कि हर युवा क्रिकेटर को मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ता है और उन्होंने सूर्यवंशी को मार्गदर्शन दिया. सूर्यवंशी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सलाह के लिए आभार व्यक्त किया.
टेनेकून ने स्पोर्ट्सस्टार को बताया कि उन्होंने IPL 2026 के दौरान सूर्यवंशी के खेल पर बारीकी से नजर रखी थी और पूरे टूर्नामेंट में इस युवा बल्लेबाज के निडर अंदाज से वे काफी प्रभावित हुए थे. वहीं, श्रीलंका के पूर्व कप्तानों में से एक से मिली इस तारीफ से सूर्यवंशी काफी विनम्र नजर आए. बता दें कि ट्राई नेशन ए सीरीज में वैभव सूर्यवंशी अभी तक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं. अफगानिस्तान ए के खिलाफ 'करो या मरो' वाले मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में 15 साल के ओपनर सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए.