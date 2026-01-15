Advertisement
trendingNow13075234
Hindi Newsक्रिकेट14 साल में कोहली के विराट रिकॉर्ड को चकनाचूर करेंगे वैभव सूर्यवंशी, 6 रन बनते ही क्रिकेट जगत में मचेगी सनसनी

14 साल में कोहली के 'विराट' रिकॉर्ड को चकनाचूर करेंगे वैभव सूर्यवंशी, 6 रन बनते ही क्रिकेट जगत में मचेगी सनसनी

U19 World Cup 2026: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. करोड़ों भारतीय फैंस की नजर 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है. 14 साल ये युवा सनसनी पहले ही मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. वो इतिहास रचने से महज 6 रन दूर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi and Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi and Virat Kohli

U19 World Cup 2026: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. पांच बार की चैंपियन टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से कर रही है. करोड़ों भारतीय फैंस की नजर 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है. 14 साल ये युवा सनसनी U19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. वो इतिहास रचने से महज 6 रन दूर हैं.

आईपीएल 2025 में डेब्यू करने के बाद से वैभव सूर्यवंशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. उनके हौसले की उड़ान में जो पंख लगी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है. चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका... राजस्थान रॉयल्स के लाडले को जहां भी मौका मिला, उन्होंने खुद को साबित किया है और लगातार बता रहे हैं कि उनकी उम्र भले ही 14 साल है, लेकिन सोच और सपना बहुत बड़ा, जिसकी तरफ वो तेजी से बढ़ रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी तोड़ देंगे कोहली का 'विराट' रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में वैभव सूर्यवंशी स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 6 रन दूर हैं. अंडर-19 युवा वनडे में विराट कोहली के नाम 978 रन दर्ज हैं. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने अब तक यूथ ODI में 973 रन बना लिए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोहली ने 978 रन बनाने के लिए 25 पारियां ली थी, लेकिन 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 18 पारियों में 973 रन बना दिए हैं. विराट कोहली से आगे निकलने के लिए उन्हें 6 रन की आवश्यकता है. 

यूथ वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक रन

विजय जोल- 1404 रन
यशस्वी जयसवाल- 1386 रन
तन्मय श्रीवास्तव- 1316 रन
शुभमन गिल/उन्मुक्त चंद- 1149 रन
सरफराज खान- 1080 रन
विराट कोहली- 978 रन
वैभव सूर्यवंशी- 973 रन

वैभव सूर्यवंशी का करियर

बता दें कि बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने अब तक यूथ ODI में सनसनी मचाते हुए तीन शतक और चार अर्धशतक जड़े हैं और उनका औसत 54 से अधिक है.  वह युवा वनडे में 1000 रन बनाने से सिर्फ 27 रन दूर हैं, जिससे वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के एक छोटे समूह में शामिल हो जाएंगे.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का स्क्वॉड

भारतीय U19 क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन

ये भी पढ़ें: मारना मत प्लीज... फिर मैदान में घुसा विराट कोहली का जबरा फैन, स्टार खिलाड़ी की इस अदा ने जीता दिल, VIDEO वायरल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: क्या इसे मिटाना है? राज ठाकरे के 'गायब होती स्याही' वाले आरोप पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: क्या इसे मिटाना है? राज ठाकरे के 'गायब होती स्याही' वाले आरोप पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग