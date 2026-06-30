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इतिहास रचने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी! देखें टेस्ट, ODI और T20I में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार को भूलकर अब टीम इंडिया इंग्लैंड की धरती पर धमाल मचाने को तैयार है. करोड़ों भारतीय फैंस की नजर वैभव सूर्यवंशी पर है, जो 15 साल की उम्र में मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रच देंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:53 PM IST
इतिहास रचने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी! देखें टेस्ट, ODI और T20I में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
Image Credit: (Photo: BCCI) देखें टेस्ट, ODI और T20I में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्टSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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