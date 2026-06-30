इतिहास रचने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी! देखें टेस्ट, ODI और T20I में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार को भूलकर अब टीम इंडिया इंग्लैंड की धरती पर धमाल मचाने को तैयार है. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. वैभव ने टीम इंडिया में एंट्री तो ले ली है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का सपना अभी भी अधूरा है.
आयरलैंड के खिलाफ हुए 2 मैचों की टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला, जिसपर काफी बवाल भी मचा. उम्मीद है कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर इंतजार को खत्म करेंगे और वैभव को इंडियन कैप पहनने का मौका मिलेगा. अगर ऐसा होता है तो वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे.
वैभव सूर्यवंशी के नाम सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने का रिकॉर्ड दर्ज है. अब वो टी20 इंटरनेशनल में भी ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने के दहलीज पर खड़े हैं. फिलहाल ये रिकॉर्ड आयरलैंड के युवा ऑलराउंडर जोशुआ लिटिल के नाम है, जिन्होंने 16 साल और 309 दिन की आयु में T20I में डेब्यू किया था.
पूर्ण सदस्य देशों के सबसे कम उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|उम्र
|देश
|विपक्षी टीम
|डेब्यू की तारीख
|जोशुआ लिटिल
|16 वर्ष 309 दिन
|आयरलैंड
|हांगकांग
|5 सितंबर 2016
|मुजीब उर रहमान
|16 वर्ष 314 दिन
|अफगानिस्तान
|जिम्बाब्वे
|5 फरवरी 2018
|मोहम्मद आमिर
|17 वर्ष 55 दिन
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|7 जून 2009
|अफीफ हुसैन
|18 वर्ष 146 दिन
|बांग्लादेश
|श्रीलंका
|15 फरवरी 2018
|क्वेना मफाका
|18 वर्ष 137 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|23 अगस्त 2024
ODI में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन राजा के नाम है. जिन्होंने 14 साल और 233 दिन की आयु में 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था. हसन राजा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी हैं, जिनका रिकॉर्ड टूटना लगभग नामुमकिन है. आईसीसी के नए नियम के मुताबिक अब 15 साल की आयु में ही खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है.
पूर्ण सदस्य देशों के सबसे कम उम्र में वनडे डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|उम्र
|देश
|विपक्षी टीम
|डेब्यू की तारीख
|हसन रज़ा
|14 वर्ष 253 दिन
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|30 अक्टूबर 1996
|मोहम्मद शरीफ
|15 वर्ष 116 दिन
|बांग्लादेश
|जिम्बाब्वे
|7 अप्रैल 2001
|आकिब जावेद
|16 वर्ष 127 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|10 दिसंबर 1988
|शाहिद अफरीदी
|16 वर्ष 215 दिन
|पाकिस्तान
|केन्या
|2 अक्टूबर 1996
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष 238 दिन
|भारत
|पाकिस्तान
|18 दिसंबर 1989
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के हसन राजा के नाम है, जिन्होंने 14 साल और 227 दिन की आयु में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में कदम रखा था.
पूर्ण सदस्य देशों के सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|उम्र
|देश
|विपक्षी टीम
|डेब्यू की तारीख
|हसन रज़ा
|14 वर्ष 227 दिन
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|24 अक्टूबर 1996
|मुश्ताक मोहम्मद
|15 वर्ष 124 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|26 मार्च 1959
|मोहम्मद शरीफ
|15 वर्ष 128 दिन
|बांग्लादेश
|जिम्बाब्वे
|19 अप्रैल 2001
|आकिब जावेद
|16 वर्ष 189 दिन
|पाकिस्तान
|न्यूज़ीलैंड
|10 फ़रवरी 1989
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष 205 दिन
|भारत
|पाकिस्तान
|15 नवंबर 1989