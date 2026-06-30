इतिहास रचने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी! देखें टेस्ट, ODI और T20I में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार को भूलकर अब टीम इंडिया इंग्लैंड की धरती पर धमाल मचाने को तैयार है. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. वैभव ने टीम इंडिया में एंट्री तो ले ली है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का सपना अभी भी अधूरा है.