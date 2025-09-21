वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तूफान... 22 गेंदों की पारी में उड़ाए इतने चौके-छक्के, कंगारुओं की उड़ाई धज्जियां
Advertisement
trendingNow12931268
Hindi Newsक्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तूफान... 22 गेंदों की पारी में उड़ाए इतने चौके-छक्के, कंगारुओं की उड़ाई धज्जियां

भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी बने वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हल्ला बोल रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच हुए पहले यूथ वनडे मैच में 14 साल के इस स्टार ने 22 गेंदों में ही कंगारू गेंदबाजों की बखिया उधेड़कर रख दी. ब्रिस्बेन के मैदान पर वैभव का तूफानी अंदाज देखने को मिला.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तूफान... 22 गेंदों की पारी में उड़ाए इतने चौके-छक्के, कंगारुओं की उड़ाई धज्जियां

वैभव सूर्यवंशी, भारतीय क्रिकेट का वो नाम, जिसने महज 14 साल की उम्र में अपनों तूफानी बैटिंग से दुनियाभर के गेंदबाजों में खौफ भर दिया है. आईपीएल 2025 में डेब्यू करते हुए अपनी विस्फोटक बैटिंग से सुर्खियों में आए बिहार के इस लाल का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा. सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू और फिर दूसरा सबसे तेज आईपीएल शतक जड़कर इस टूर्नामेंट के यंगेस्ट शतकवीर भी बने. आईपीएल के बाद वैभव ने भारत की अंडर-19 टीम खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से रनों का अंबार लगाया. अब वैभव का बल्ला ऑस्ट्रेलिया में हल्ला बोल रहा है. 

22 गेंदों में ठोकी इतनी बाउंड्री

भारत की अंडर-19 टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में पहला यूथ वनडे मैच खेला गया. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपनी तूफानी बैटिंग के दीदार कराए. वैभव भले ही 22 गेंद खेलकर आउट हो गए, लेकिन इस पारी से उन्होंने यह दिखा दिया कि आने वाले मुकाबलों में वह गेंदबाजों पर हावी होने वाली हैं. ओपनिंग करने आए वैभव ने 7 चौके और एक छक्के के साथ 38 रन बनाए. इस दौरान वैभव ने 172 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

Add Zee News as a Preferred Source

चौके से शुरुआत, फिर लगा दी बाउंड्री की झड़ी

226 रन के टारगेट के पीछा वैभव ने पारी की पहली ही गेंद पर चौके के साथ किया. पहले ओवर में वैभव ने दो शानदार चौके लगाए. इसके बाद तीसरे ओवर में वैभव ने फिर हाथ खोले और तीन चौके जड़ दिए. वैभव यहीं नहीं रुके, अगले ओवर में उन्होंने एक लंबा छक्का उड़ाकर अपने इरादे साफ कर दिए. अगली दो गेंदों पर वैभव ने फिर दो चौके लगाए और 38 रन पर पहुंच गए. हालांकि, 5वें ओवर में वैभव की यह तेज पारी खत्म हो गई, क्योंकि वह कैच थमा बैठे.

 

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav SuryavanshiIND U19 vs AUS U19

Trending news

'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
pm modi speech LIVE updates
'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
;