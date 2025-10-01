वैभव सूर्यवंशी का तूफान...धुआं-धुआं हो गया पूरा ऑस्ट्रेलिया, वनडे के बाद टेस्ट में भी फोड़ डाला

Vaibhav Suryavanshi AUS u19 vs IND u19 Youth Test: वैभव सूर्यवंशी का तूफान थमने का नाम नहीं ला रहा है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह लगातार रनों की बारिश कर रहे हैं. यूथ वनडे के बाद अब उनका जलवा यूथ टेस्ट में भी देखने को मिला है. वैभव सूर्यवंशी ने ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट में एक शानदार शतक ठोका है. इस साल की शुरुआत में 14 साल की उम्र में 35 गेंदों में आईपीएल शतक बनाने के बाद वैभव ने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी रखा है. ऑस्ट्रेलिया का दौरा किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए कठिन होता है, लेकिन इस बल्लेबाज इसे एकदम आसान बना दिया है.

86 गेंद पर ठोके 113 रन

वैभव ने न सिर्फ आसानी से रन बनाए हैं, बल्कि तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया है. वैभव ने पहले यूथ टेस्ट में इंडिया अंडर-19 टीम के लिए बुधवार (1 अक्टूबर) को जबरदस्त शतक लगाया. उन्होंने 86 गेंदों पर कुल 113 रन बनाए. हेडन सिलर की गेंद पर वह आउट हुए. पवेलियन लौटने से पहले सूर्यवंशी ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्होंन कंगारू गेंदबाजों को जमकर धोया और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी के दम पर एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. उनका 78 गेंदों का शतक यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेज शतक है. वह न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम के बाद 100 से कम गेंदों में दो यूथ टेस्ट शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ भी 58 गेंदों में शतक बनाया था. 14 साल की उम्र में वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

वैभव ने तोड़ा कप्तान का रिकॉर्ड

वैभव ने यूथ टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है. वैभव को अपने मौजूदा कप्तान आयुष म्हात्रे के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तीन छक्कों की जरूरत थी और उन्होंने अपनी शानदार पारी के दौरान आठ छक्के लगाकर आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया. वैभव के नाम अब यूथ टेस्ट में 15 छक्के दर्ज हैं. उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के (38) लगाने के उन्मुक्त चंद के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था.