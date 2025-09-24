वैभव सूर्यवंशी के 6 छक्कों से दहला ऑस्ट्रेलिया, उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा, धोनी के 'चेले' का नहीं खुला खाता
Vaibhav Suryavanshi India U19 vs Australia U19: भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर धमाल मचा रखा है. 3 यूथ वनडे मैचों की सीरीज के लगातार दूसरे मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग से सबका दिल जीत लिया है. वैभव ने पहले मैच में 22 गेंदों पर 38 रन बनाए थे. अब दूसरे मुकाबले में उन्होंने रनों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:52 PM IST
Vaibhav Suryavanshi India U19 vs Australia U19: भारत के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर धमाल मचा रखा है. 3 यूथ वनडे मैचों की सीरीज के लगातार दूसरे मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग से सबका दिल जीत लिया है. वैभव ने पहले मैच में 22 गेंदों पर 38 रन बनाए थे. अब दूसरे मुकाबले में उन्होंने रनों की संख्या को लगभग दोगुना कर दिया है. उन्होंने बुधवार (24 सितंबर) को 68 गेंद पर 70 रन बनाकर सनसनी मचा दी. इस दौरान इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

वैभव ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

वैभव ने अपनी पारी में 5 चौके और 6 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 102.94 का रहा. वैभव ने मैच में 6 छक्के लगाकर भारतीय अंडर-19 टीम के पूर्व कप्तान उन्मुक्त चंद के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. वह अंडर-19 वनडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाए वाले क्रिकेटर बन गए. उनके 10 मैचों में अब 41 छक्के हो गए हैं. उन्मुक्त चंद ने 21 यूथ वनडे मैचों में 38 छक्के लगाए थे. वैभव ने उनसे 11 कम मैच खेलकर यह रिकॉर्ड बना लिया.

वैभव-उन्मुक्त के बाद यशस्वी तीसरे स्थान पर

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक यूथ वनडे में 540 रन बनाए हैं, जिसमें से एक चौथाई से ज़्यादा (26%) रन बाउंड्री से आए हैं. उनके नाम पर अब 41 छक्के हैं. भारतीयों में सूर्यवंशी और चंद के बाद यशस्वी जायसवाल के पास यूथ वन-डे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हैं. जायसवाल ने 2018 और 2020 के बीच खेले गए 27 मैचों में 30 छक्के लगाए थे.

खाता नहीं खोल पाए कप्तान आयुष म्हात्रे

आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलने वाले आयुष म्हात्रे इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए. वह खाता नहीं खोल पाए. आयुष टीम के कप्तान भी हैं. उन्होंने इस साल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपना पहला आईपीएल मैच खेला था. पहले मैच में वह 6 रन ही बना पाए थे.

भारत ने बनाए 300 रन

वैभव के 70 रनों के अलावा विहान मल्होत्रा ने 74 गेंद पर 70 रन बनाए. उन्होंने 7 चौके और एक छक्का लगाया. अभिज्ञान कूंदू ने 64 गेंद पर 71 रन की पारी खेली. इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के उड़ाए. भारतीय टीम 49.4 ओवरों में 300 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई.

Rohit Raj

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...

Vaibhav Suryavanshi

