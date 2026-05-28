शुभमन गिल की सेना में वैभव सूर्यवंशी का खौफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ प्रचंड है 'मॉन्स्टर बेबी' का रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi record vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है. मुल्लांपुर में बुधवार (27 मई) को खेले गए इस नॉकआउट मैच में जीत के साथ ही राजस्थान ने क्वालीफायर-2 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब इस अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनका सामना गुजरात टाइटंस से होगा. इस मैच में एक बार फिर से सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी.

गुजरात की टीम मंगलवार को धर्मशाला में खेले गए क्वालीफायर-1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों एक अपमानजनक हार झेलने के बाद क्वालीफायर-2 में पहुंची है. इस हार के बाद गुजरात के पास फाइनल में पहुंचने का यह आखिरी मौका होगा. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चुनौती आसान नहीं होगी.

वैभव ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने मुल्लांपुर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तूफान मचा दिया. उन्होंने 29 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेलकर सनराइजर्स की गेंदबाजी को ध्वस्त कर दिया. पैट कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाज को उन्होंने बच्चों की तरह पीटा. 15 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसने सबको हैरान कर दिया. वैभव ने अपनी पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए. वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उनके इस सीजन में 65 छक्के हो गए. वैभव ने क्रिस गेल (2012 में 59 छक्के) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

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गुजरात टाइंटस में वैभव का खौफ!

वैभव के इस सीजन में 680 रन हो गए हैं. उन्होंने 15 मैचों में 45.33 की औसत और 242.85 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं. इस दौरान एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं. वैभव प्रचंड फॉर्म में है और इससे गुजरात की टीम खौफ में है. उनका रिकॉर्ड भी इस टीम के खिलाफ शानदार हैं. पिछले साल जयपुर में वैभव ने इसी टीम के खिलाफ 101 रन बनाए थे. इस साल उन्होंने 16 गेंद पर 36 और 18 गेंद पर 31 रन गुजरात के खिलाफ बनाए हैं.

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3 मैच में ठोके 168 रन

वैभव के लिए गुजरात की टीम एक पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी रही है. वैभव ने गुजरात के खिलाफ अब तक 3 मैच खेले हैं और इस दौरान 56 की प्रभावशाली औसत से 168 रन बनाए हैं. अब क्वालीफायर-2 में वह एक बार फिर इसी टीम के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. इससे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को कुछ नई योजना बनानी होगी. अगर वैभव का बल्ला एक बार फिर चलता है तो गुजरात के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.

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क्वालीफायर-2 और फाइनल का शेड्यूल

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 शुक्रवार, 29 मई को निर्धारित किया गया है. यह हाई-वोल्टेज मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित स्टेडियम में खेला जाएगा. इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने क्वालीफायर-1 में गुजरात को करारी शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब आरसीबी का मुकाबला क्वालीफायर-2 की विजेता टीम (गुजरात या राजस्थान) से रविवार (31 मई) को होगा. यह खिताबी भिड़ंत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी.