4 चौके, 4 छक्के और रनों की बारिश.. वैभव के आगे फेल अर्जुन का जादू, बेबाक अंदाज में कर दी धुनाई

Vaibhav Suryavanshi vs Arjun Tendulkar: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है. आईपीएल में वैभव ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की कुटाई की. अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 साल के वैभव ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को भी नहीं बख्शा और बेबाक अंदाज में कुटाई कर दी है.
Trending Photos
Vaibhav Suryavanshi vs Arjun Tendulkar: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है. आईपीएल में वैभव ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की कुटाई की. अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 साल के वैभव ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को भी नहीं बख्शा और बेबाक अंदाज में कुटाई कर दी है. अर्जुन पर वैभव ने खूब चौके-छक्के बरसाए और रनों की बारिश कर दी. अर्जुन के साथ वैभव ने गोवा के बाकी गेंदबाजों की भी जमकर क्लास ली.
गोवा ने लगाए 4 गेंदबाज
वैभव सूर्यवंशी के तूफान को शांत करने के लिए गोवा की टीम ने 4 गेंदबाजों को लगाया. इसमें अर्जुन तेंदुलकर की शामिल थे. अर्जुन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से पिटने वाले दूसरे गेंदबाज रहे. वैभव ने अर्जुन की 10 गेंद का सामना किया और 150 के स्ट्राइक रेट से 15 रन ठोके. वैभव सूर्यवंशी ने अर्जुन के खिलाफ 3 चौके के साथ एक डबल और एक सिंगल लेते हुए बनाए.
अर्जुन से भी ज्यादा किस गेंदबाज की पिटाई?
वैभव ने न सिर्फ अर्जुन को बल्कि सबसे बुरी तरह से पिटाई दीपराज गांवकर की कर दी. 5 गेंदो का सामना किया और वैभव ने 300+ के स्ट्राइक रेट से 16 रन कूट डाले. इसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल रहा. वैभव ने पॉवरप्ले में ही अपनी टीम का गेम बना दिया. वैभव ने 25 गेंद में 4 छक्के और इतने ही चौकों के साथ ताबड़तोड़ 46 रन की पारी खेली. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उनके रनों की संख्या 186 हो चुकी है.
ये भी पढे़ं.. 4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे
पॉवर प्ले में 59 रन
वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत बिहार ने पॉवरप्ले में ही 59 रन ठोक डाले. पावरप्ले के आखिरी ओवर में वैभव आउट हुए. लेकिन उन्होंने बिहार का गेम बना दिया. वैभव 2025 में टी20 फॉर्मेट में तीसरे सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज भी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि टी20 के लिहाज से दिसंबर का महीना उनके लिए लकी साबित होता है या नहीं.