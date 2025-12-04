Advertisement
trendingNow13028958
Hindi Newsक्रिकेट

4 चौके, 4 छक्के और रनों की बारिश.. वैभव के आगे फेल अर्जुन का जादू, बेबाक अंदाज में कर दी धुनाई

Vaibhav Suryavanshi vs Arjun Tendulkar: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है. आईपीएल में वैभव ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की कुटाई की. अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 साल के वैभव ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को भी नहीं बख्शा और बेबाक अंदाज में कुटाई कर दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi and Arjun Tendulkar
Vaibhav Suryavanshi and Arjun Tendulkar

Vaibhav Suryavanshi vs Arjun Tendulkar: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है. आईपीएल में वैभव ने बड़े-बड़े गेंदबाजों की कुटाई की. अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 साल के वैभव ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को भी नहीं बख्शा और बेबाक अंदाज में कुटाई कर दी है. अर्जुन पर वैभव ने खूब चौके-छक्के बरसाए और रनों की बारिश कर दी. अर्जुन के साथ वैभव ने गोवा के बाकी गेंदबाजों की भी जमकर क्लास ली. 

गोवा ने लगाए 4 गेंदबाज

वैभव सूर्यवंशी के तूफान को शांत करने के लिए गोवा की टीम ने 4 गेंदबाजों को लगाया. इसमें अर्जुन तेंदुलकर की शामिल थे. अर्जुन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से पिटने वाले दूसरे गेंदबाज रहे. वैभव ने अर्जुन की 10 गेंद का सामना किया और 150 के स्ट्राइक रेट से 15 रन ठोके. वैभव सूर्यवंशी ने अर्जुन के खिलाफ 3 चौके के साथ एक डबल और एक सिंगल लेते हुए बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्जुन से भी ज्यादा किस गेंदबाज की पिटाई?

वैभव ने न सिर्फ अर्जुन को बल्कि सबसे बुरी तरह से पिटाई दीपराज गांवकर की कर दी. 5 गेंदो का सामना किया और वैभव ने 300+ के स्ट्राइक रेट से 16 रन कूट डाले. इसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल रहा. वैभव ने पॉवरप्ले में ही अपनी टीम का गेम बना दिया. वैभव ने 25 गेंद में 4 छक्के और इतने ही चौकों के साथ ताबड़तोड़ 46 रन की पारी खेली. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उनके रनों की संख्या 186 हो चुकी है.

ये भी पढे़ं.. 4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, ODI का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे 

पॉवर प्ले में 59 रन

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत बिहार ने पॉवरप्ले में ही 59 रन ठोक डाले. पावरप्ले के आखिरी ओवर में वैभव आउट हुए. लेकिन उन्होंने बिहार का गेम बना दिया. वैभव 2025 में टी20 फॉर्मेट में तीसरे सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज भी हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि टी20 के लिहाज से दिसंबर का महीना उनके लिए लकी साबित होता है या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप