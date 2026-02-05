निकोलस पूरन से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, अब निशाने पर डेवाल्ड ब्रेविस का धांसू रिकॉर्ड, फाइनल में होगा धमाल

भारत ने बुधवार को खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से मात देकर 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है. इस मैच में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

निकोलस पूरन से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक 15 छक्के जमाए हैं. वहीं, निकोलस पूरन ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2014 टूर्नामेंट में 14 छक्के उड़ाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के

18 - डेवाल्ड ब्रेविस (2022 में)

15 - जैक बर्नहैम (2016 में)

15 - वैभव सूर्यवंशी (2026 में)

14 - माइकल हिल (2008 में)

14 - निकोलस पूरन (2014 में)

अब निशाने पर डेवाल्ड ब्रेविस का धांसू रिकॉर्ड

अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के नाम पर दर्ज है. डेवाल्ड ब्रेविस ने 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के ठोके थे. वैभव सूर्यवंशी के पास शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में 4 छक्के और जड़कर डेवाल्ड ब्रेविस का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

10वीं बार फाइनल में भारत

बता दें कि आरोन जॉर्ज की शतकीय पारी के साथ भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल-2 में अफगानिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ टीम इंडिया ने 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा. बुधवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए अफगानिस्तान ने 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए. विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 41.1 ओवरों में 311 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली.