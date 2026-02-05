Advertisement
trendingNow13098355
Hindi Newsक्रिकेटनिकोलस पूरन से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, अब निशाने पर डेवाल्ड ब्रेविस का धांसू रिकॉर्ड, फाइनल में होगा धमाल

निकोलस पूरन से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, अब निशाने पर डेवाल्ड ब्रेविस का धांसू रिकॉर्ड, फाइनल में होगा धमाल

भारत ने बुधवार को खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से मात देकर 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है. इस मैच में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 05, 2026, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निकोलस पूरन से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, अब निशाने पर डेवाल्ड ब्रेविस का धांसू रिकॉर्ड, फाइनल में होगा धमाल

भारत ने बुधवार को खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से मात देकर 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है. इस मैच में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

निकोलस पूरन से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक 15 छक्के जमाए हैं. वहीं, निकोलस पूरन ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2014 टूर्नामेंट में 14 छक्के उड़ाए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के

18 - डेवाल्ड ब्रेविस (2022 में)

15 - जैक बर्नहैम (2016 में)

15 - वैभव सूर्यवंशी (2026 में)

14 - माइकल हिल (2008 में)

14 - निकोलस पूरन (2014 में)

अब निशाने पर डेवाल्ड ब्रेविस का धांसू रिकॉर्ड

अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के नाम पर दर्ज है. डेवाल्ड ब्रेविस ने 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में 18 छक्के ठोके थे. वैभव सूर्यवंशी के पास शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में 4 छक्के और जड़कर डेवाल्ड ब्रेविस का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

10वीं बार फाइनल में भारत

बता दें कि आरोन जॉर्ज की शतकीय पारी के साथ भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल-2 में अफगानिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ टीम इंडिया ने 10वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा. बुधवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए अफगानिस्तान ने 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए. विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 41.1 ओवरों में 311 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

पिस्तौल जेब में, बातचीत टेबल पर, क्या काम आएगी ईरान से टकराव के बीच ट्रंप की ‘नीति'
DNA
पिस्तौल जेब में, बातचीत टेबल पर, क्या काम आएगी ईरान से टकराव के बीच ट्रंप की ‘नीति'
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
india us trade deal
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
Punjab news in hindi
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
India News
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा