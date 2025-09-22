8 चौके, 5 छक्के... वैभव सूर्यवंशी जैसी घातक बैटिंग, कौन है 17 साल का ये स्टार? जिसके दम पर भारत ने 30.3 ओवर में जीत लिया वनडे
क्रिकेट

भारत की अंडर-19 टीम ने यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ शानदार जीत के साथ शुरुआत की है. भारतीय टीम ने रविवार को इयान हीली ओवल में 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है.

Sep 22, 2025, 02:12 AM IST
8 चौके, 5 छक्के... वैभव सूर्यवंशी जैसी घातक बैटिंग, कौन है 17 साल का ये स्टार? जिसके दम पर भारत ने 30.3 ओवर में जीत लिया वनडे

भारत की अंडर-19 टीम ने यूथ वनडे में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ शानदार जीत के साथ शुरुआत की है. भारतीय टीम ने रविवार को इयान हीली ओवल में 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. भारत की इस जीत में वैभव सूर्यवंशी का तो योगदान रहा ही, लेकिन उनके साथी 17 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू चर्चा का विषय बन गए, जिनका 87 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 30.3 ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ रहा. आइए जानते हैं इस युवा बल्लेबाज के बारे में...

भारत ने 30.3 ओवर में ही जीत लिया मैच

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को खुद का ही फैसला भारी पड़ा. इस टीम ने पहली गेंद पर एलेक्स टर्नर (0) का विकेट गंवा दिया. ओवर की अंतिम गेंद पर साइमन बज (0) भी आउट हो गए. आलम ये रहा कि टीम 35 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से स्टीवन होगन ने टॉम होगन के साथ 55 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. स्टीव होगन 82 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि टॉम होगन ने 81 गेंदों में 41 रन टीम के खाते में जोड़े. जॉन जेम्स ऑस्ट्रेलियाई खेमे से अर्धशतक जड़ने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे. उन्होंने 68 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए. इन पारियों से ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 225 रन का स्कोर बनाया. जवाब में भारत ने 30.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. 

कंगारुओं की उड़ाईं धज्जियां 

भारत को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ 5 ओवरों में 50 रन की साझेदारी की. वैभव 22 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 1 छक्का और 7 चौके शामिल रहे. अगले ही ओवर में आयुष (6) भी पवेलियन लौट गए. भारतीय खेमा 75 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा चुका था. यहां से वेदांत त्रिवेदी ने अभिज्ञान कुंडू के साथ चौथे विकेट के लिए 152 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. वेदांत त्रिवेदी ने 69 गेंदों में 8 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली. वहीं, अभिज्ञान कुंडू ने 74 गेंदों में 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 87 रन टीम के खाते में जोड़े. 

कौन हैं अभिज्ञान कुंडू?

कुंडू भारतीय अंडर-19 टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं. 17 साल का यह युवा खिलाड़ी तेजी से रन बना सकता है. मुंबई के इस खिलाड़ी ने शुरुआती दिनों में अविनाश साल्वी फाउंडेशन में ट्रेनिंग ली. उन्होंने स्कूल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में रन बनाकर तुरंत ही अपनी पहचान बना ली. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके आदर्श वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर हैं. इसके अलावा, वह एमएस धोनी की तरह अपनी विकेटकीपिंग और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करना चाहते हैं.

अब तक खेले 7 यूथ वनडे मैचों में कुंडू ने 66.50 की शानदार औसत से 266 रन बनाए हैं. इसके अलावा उनका 104.31 का स्ट्राइक-रेट भी है, जो उनकी लगातार रन बनाने की क्षमता को दर्शाता है. खेली गई 7 पारियों में उन्होंने तीन मौकों पर 40+ रन बनाए हैं और हर बार नाबाद रहे हैं. कुंडू तीन युवा टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, जिनमें दो अर्धशतकों के साथ 221 रन बनाए हैं.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया.

Abhigyan Kundu Vaibhav Suryavanshi IND U19 vs AUS U19

;