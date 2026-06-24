Vaibhav Suryavanshi to Get Separate Dressing Room: वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 में धमाकेदार बल्लेबाजी करने के बाद उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया है. 15 साल के वैभव टीम इंडिया के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज में उनके इंटरनेशनल डेब्यू की पूरी संभावना है. पहले आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच होंगे, फिर टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस टूर से पहले एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है.
इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के बाकी सीनियर खिलाड़ियों के साथ मुख्य ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलने या वॉशरूम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी. यह फैसला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एक विशेष सुरक्षा नियम के तहत लिया गया है, जिसने हर तरफ चर्चा बटोर ली है.
अब सवाल यह है कि वैभव सूर्यवंशी आखिर क्यों सीनियर खिलाड़ियों के साथ कपड़े नहीं बदल पाएंगे? इसके पीछे ICC का एक नियम है. 15 साल के वैभव अभी नाबालिग हैं. ICC और ECB की 'अंडर-16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफगार्डिंग पॉलिसी' के तहत यह अनिवार्य नियम है कि वयस्क (Adult) खिलाड़ियों और 16 साल से कम उम्र के नाबालिग खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम और वॉशरूम की व्यवस्था पूरी तरह अलग होनी चाहिए. यही वजह है कि वैभव अलग ड्रेसिंग रूम का उपयोग करेंगे. उनके लिए एक स्पेशल रूम होगा, जहां वह अपने माता-पिता के साथ ठहरेंगे.
जिस नियम के तहत वैभव को अलग रूम और ड्रेसिंग रूम मिलेगा, उसका मतलब यह कतई नहीं है कि उन्हें टीम इंडिया से अलग-थलग किया जा रहा है. वह मैच के दौरान डगआउट और ड्रेसिंग रूम में टीम के साथ बैठ सकेंगे, रणनीति का हिस्सा होंगे और टीम मीटिंग्स में भी शामिल रहेंगे. वैभव को केवल कपड़े बदलने और फ्रेश होने के लिए मैदान पर एक अलग और सुरक्षित चेंजिंग रूम दिया जाएगा.
इंग्लैंड में होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के दौरान यह नियम पूरी तरह कड़ाई से लागू रहेगा. हालांकि, 26 जून से आयरलैंड में शुरू हो रही 2 मैचों की टी20 सीरीज में यह व्यवस्था लागू होगी या नहीं, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
खिलाड़ी की बेहद कम उम्र को देखते हुए ECB और ICC ने एक और विशेष रियायत दी है. ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक, पूरे इंग्लैंड दौरे के दौरान वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता उनके साथ रहेंगे. वे उसी होटल में ठहरेंगे, जहां भारतीय टीम रुकेगी. आमतौर पर सीनियर टीम के दौरों पर किसी खिलाड़ी के परिवार को इस तरह साथ रहने की अनुमति नहीं होती, लेकिन BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया है कि वैभव की उम्र को देखते हुए उनके माता-पिता के यात्रा, रहने और खाने-पीने का पूरा खर्च BCCI खुद उठाएगा.
भले ही इंग्लैंड में पहली बार वैभव के लिए यह सेफगार्डिंग नियम लागू हो रहा हो, लेकिन वह सीनियर ड्रेसिंग रूम के लिए नए नहीं हैं. इससे पहले वे घरेलू क्रिकेट में बिहार की सीनियर टीम के साथ खेल चुके हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कैंप का हिस्सा रहे हैं. हाल ही में श्रीलंका में समाप्त हुई ट्राई-नेशन सीरीज में इंडिया-ए टीम की खिताबी जीत के बड़े हीरो रहे हैं. वैभव ने कम उम्र में ही कई स्टार और बड़े खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा है.
वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल 71 दिन की उम्र में टीम इंडिया के स्क्वाड में चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) और महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा (15 साल 239 दिन) के सबसे कम उम्र में चयन/डेब्यू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. अब अगर उनका डेब्यू होता है, तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.