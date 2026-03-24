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Hindi Newsक्रिकेटधुआंधार बल्लेबाजी... वैभव सूर्यवंशी से प्रियांश आर्य तक, IPL इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले 5 भारतीय

धुआंधार बल्लेबाजी... वैभव सूर्यवंशी से प्रियांश आर्य तक, IPL इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले 5 भारतीय

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) के इतिहास में कई ऐसे स्टार प्लेयर हुए हैं, जिन्होंने इस लीग से जमकर नाम कमाया है. लेकिन, आज हम आपको उन 5 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिनके नाम पर आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:15 PM IST
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आईपीएल 2026 का काउंटडाउन चालू हो चुका है. सभी टीमों ने अपनी तैयारियां डबल कर दी हैं. आज 24 मार्च को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनका नया मालिक मिला. इसके अलावा रिंकू सिंह को केकेआर का नया उप कप्तान नियुक्त किया गया है. आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है.  ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे लेकर हर साल लोग काफी उत्साहित रहते हैं. खासतौर पर भारतीय प्रशंसक के लिए आईपीएल किसी त्योहार से कम नहीं है. पर क्या आपको पता है आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? आप पहले खिलाड़ी का नाम भले ही जानते होंगे, लेकिन टॉप 5 खिलाड़ियों के बार में हम आपको आज बताएंगे.

वैभव सूर्यवंशी हैं नंबर 1

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए एक बेहद धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक पूरा कर सबको हैरान कर दिया.इस पारी के दौरान उनकी उम्र केवल 14 साल और 32 दिन थी. इसी के साथ उन्होंने आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इतना ही नहीं, वे टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी भी बन गए.

यूसुफ हैं नंबर 2

यूसुफ पठान ने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में एक विस्फोटक शतक लगाया, जो आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे यादगार पारियों में गिना जाता है.राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए पठान उस समय बल्लेबाजी करने आए जब टीम संकट में थी. लेकिन उन्होंने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच की दिशा ही बदल दी.

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नंबर 3 पर प्रियांश 

प्रियांश आर्य ने आईपीएल 2025 में बेहतरीन पारियों में से एक खेली, जब उन्होंने पंजाब किंग्स की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 39 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया.इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टीम की खराब शुरुआत के बाद पारी को संभाला और बिना किसी डर के आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने 42 गेंदों पर 103 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.

नंबर 4 पर अभिषेक 

अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ एक शानदार पारी खेली और 40 गेंदों में शतक पूरा किया.246 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने तेज शुरुआत की और केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक बना लिया. इसके बाद उन्होंने लगातार आक्रामक खेल दिखाते हुए पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और शानदार शतक तक पहुंचे. यह शतक सनराइजर्स हैदराबाद के किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक रहा और साथ ही आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतकों में पांचवें स्थान पर दर्ज हुआ.

आखिरी नंबर पर हैं मयंक

मयंक अग्रवाल ने आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 45 गेंदों में शतक लगाकर एक यादगार पारी खेली.किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ओपनिंग करते हुए वह शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आए. उन्होंने गेंद को अच्छे से टाइम किया और राजस्थान रॉयल्स के हर गेंदबाज पर लगातार आक्रामक शॉट खेले. यह पारी आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतकों में शामिल है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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