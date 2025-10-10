14 साल के लड़के का ऐतिहासिक कारनामा, कायम कर दिए 3 'महारिकॉर्ड', दुनिया भर में लहरा रहा परचम

वैभव सूर्यवंशी को भला कौन नहीं जानता है. काफी कम समय में उन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है. साल 2024 में आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1.1 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया था. उस समय उनके नाम पर जमकर चर्चा हुई थी. फिलहाल वह भारत के लिए अंडर 19 में खेल रहे हैं. महज 14 साल की उम्र में उन्होंने रनों का अंबार खड़ा कर दिया है. ऐसे में कई दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि वैभव जल्द ही भारतीय टीम को तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. आज हम वैभव के उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनका टूटना बड़ा ही मुश्किल है.

IPL डेब्यू में छक्का

साल 2024 में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अपना पहला मैच खेलने उतरे थे. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ जबरदस्त छक्का लगाया. सबसे खास बात ये रही इस छक्के की उन्होंने ये शार्दुल ठाकुर की बॉल पर जड़ा. अपने पहले ही मैच में 20 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर सूर्यवंशी ने अपने इरादे जता दिए, कि वह आईपीएल में किस तरह के माइंडसेट से खेलने वाले हैं. वह आईपीएल में सबसे कम उम्र में खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

तिहरा शतक

वैभव ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अंडर-19 टीम के खिलाफ चार दिवसीय मैच में महज 58 गेंदों में शतक जड़ने का कारनामा किया है. वह साल 2024 में आयोजित किए गए अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम का भी हिस्सा रहे हैं. वहां उन्होंने 44 की औसत 176 रन बनाए थे. साथ ही उन्होंने बिहार में आयोजित रणधीर वर्मा टूर्नामेंट के दौरान नॉटआउट 332 रन बना दिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल का शतक

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का कारनामा किया था. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये रिकॉर्ड कायम कर दिया. वैभव ने महज 35 गेंदों में शानदार शतक ठोक दिया. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 11 छक्के और 7 चौके लगाए. उन्होंने पहले विकेट के लिए जायसवाल के साथ 177 रनों की पार्टनरशिप की. इसी के साथ सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में IPL में शतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए.

ये भी पढ़ें: गिल बनाम जायसवाल, T20 में कौन है असली मैच विनर? आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप