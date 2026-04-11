धोनी से पैर छूकर लिया था आशीर्वाद... कोहली से हुई मुलाकात तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया? दिल जीत रहा VIDEO

Vaibhav Suryavanshi: पिछले साल आईपीएल में एक मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने CSK के सुपरस्टार एमएस धोनी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया था. आईपीएल 2026 में RCB के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद जब उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई तो 15 साल के खिलाड़ी ने फिर दिल जीत लिया.
Trending Photos
Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में 'बिहार का लाल' गर्दा उड़ा रहा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की, जो फिलहाल गेंदबाजों के लिए काल बने हुए हैं. शुक्रवार (10 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में उन्होंने 26 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेलकर महफिल लूट ली. चाहे जोश हेजलवुड हों या भुवनेश्वर कुमार, 15 साल के निडर बल्लेबाज ने किसी को नहीं बख्शा. आईपीएल 2026 में दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर बता दिया कि इस सीजन वो कुछ खास मकसद से खेल रहे हैं.
RCB बनाम RR के मुकाबले में फैंस की नजर दो खिलाड़ियों पर थीं. एक वर्तमान के 'किंग' विराट कोहली और दूसरे भविष्य के सितारे वैभव सूर्यवंशी. मैच खत्म होने के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.
आईपीएल 2025 में जब वैभव सूर्यवंशी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के बाद महान खिलाड़ी एमएस धोनी से मिले थे, तब उन्होंने मैदान पर पैर छूकर माही से आशीर्वाद लिया था. दिल छु लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. शुक्रवार को RCB के गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद जब वैभव सूर्यवंशी स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से मिले तो दिलचस्प नजारा देखने को मिला. 15 साल के युवा स्टार के चेहरे पर मुस्कान थी. उन्होंने हाथ आग बढ़ाया और कहा-हैलो सर. इसके बाद विराट कोहली ने भी मुस्कुराकर वैभव को शानदार पारी के लिए मुबारकबाद दी.
— Sam (@Cricsam01) April 11, 2026
10 अप्रैल, 2026. ये तारिक वैभव सूर्यवंशी को हमेशा याद रहेगा. आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों पर 78 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्हें दो तोहफे मिले. आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ा और इस वजह से उन्हें ऑरेंज कैप मिली. वहीं, मैच खत्म होने के बाद वैभव की कैप पर विराट कोहली ने ऑटोग्राफ दिया, जिसमें लिखा था- प्रिय वैभव... वेल डन.
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 11, 2026
वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी और ध्रुव जुरेल की फिफ्टी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर 'जीत का चौका' लगाया. रियान पराग की अगुवाई वाली टीम इस सीजन अभी तक अपराजित है. 4 मैचों में 4 जीत और 8 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है. गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे. इसके जवाब में आरआर ने 4 विकेट खोकर 18वें ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया.
यह भी पढ़ें: कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? ईशान किशन की कप्तानी में किया आईपीएल डेब्यू, कीमत 30 लाख रुपये