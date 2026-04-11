Advertisement
trendingNow13174940
Hindi Newsक्रिकेटधोनी से पैर छूकर लिया था आशीर्वाद... कोहली से हुई मुलाकात तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया? दिल जीत रहा VIDEO

धोनी से पैर छूकर लिया था आशीर्वाद... कोहली से हुई मुलाकात तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया? दिल जीत रहा VIDEO

Vaibhav Suryavanshi: पिछले साल आईपीएल में एक मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने CSK के सुपरस्टार एमएस धोनी से पैर छूकर आशीर्वाद लिया था. आईपीएल 2026 में RCB के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद जब उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई तो 15 साल के खिलाड़ी ने फिर दिल जीत लिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi and Virat Kohli (PHOTO- Screengrabs/X)
Vaibhav Suryavanshi and Virat Kohli (PHOTO- Screengrabs/X)

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में 'बिहार का लाल' गर्दा उड़ा रहा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की, जो फिलहाल गेंदबाजों के लिए काल बने हुए हैं. शुक्रवार (10 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में उन्होंने 26 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेलकर महफिल लूट ली. चाहे जोश हेजलवुड हों या भुवनेश्वर कुमार, 15 साल के निडर बल्लेबाज ने किसी को नहीं बख्शा. आईपीएल 2026 में दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर बता दिया कि इस सीजन वो कुछ खास मकसद से खेल रहे हैं.

RCB बनाम RR के मुकाबले में फैंस की नजर दो खिलाड़ियों पर थीं. एक वर्तमान के 'किंग' विराट कोहली और दूसरे भविष्य के सितारे वैभव सूर्यवंशी. मैच खत्म होने के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

मैच के बाद कोहली-वैभव की मुलाकात

आईपीएल 2025 में जब वैभव सूर्यवंशी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के बाद महान खिलाड़ी एमएस धोनी से मिले थे, तब उन्होंने मैदान पर पैर छूकर माही से आशीर्वाद लिया था. दिल छु लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. शुक्रवार को RCB के गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद जब वैभव सूर्यवंशी स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से मिले तो दिलचस्प नजारा देखने को मिला. 15 साल के युवा स्टार के चेहरे पर मुस्कान थी. उन्होंने हाथ आग बढ़ाया और कहा-हैलो सर. इसके बाद विराट कोहली ने भी मुस्कुराकर वैभव को शानदार पारी के लिए मुबारकबाद दी.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव को मिला 'विराट' तोहफा

10 अप्रैल, 2026. ये तारिक वैभव सूर्यवंशी को हमेशा याद रहेगा. आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों पर 78 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्हें दो तोहफे मिले. आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ा और इस वजह से उन्हें ऑरेंज कैप मिली. वहीं, मैच खत्म होने के बाद वैभव की कैप पर विराट कोहली ने ऑटोग्राफ दिया, जिसमें लिखा था- प्रिय वैभव... वेल डन.

RCB vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीता मैच 

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी और ध्रुव जुरेल की फिफ्टी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर 'जीत का चौका' लगाया. रियान पराग की अगुवाई वाली टीम इस सीजन अभी तक अपराजित है. 4 मैचों में 4 जीत और 8 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है. गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे. इसके जवाब में आरआर ने 4 विकेट खोकर 18वें ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया.

यह भी पढ़ें: कौन हैं प्रफुल्ल हिंगे? ईशान किशन की कप्तानी में किया आईपीएल डेब्यू, कीमत 30 लाख रुपये

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Vaibhav SuryavanshiVirat Kohli

Trending news

'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
karnataka
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
Shashi Tharoor
नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
Chhagan Bhujbal
छगन भुजबल के साथ हादसा, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हुई बड़ी चूक, वीडियो वायरल
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
West Bengal Election 2026
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
iran america war
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
PM Modi
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?