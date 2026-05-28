वैभव सूर्यवंशी का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन! क्रिकेट की दुनिया में पहली बार हुआ ऐसा 'अजूबा'

Vaibhav Suryavanshi World Record in IPL 2026: तूफानी ओपनर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस वक्त चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 में वो गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं हैं. हर मैच में वैभव तबाही मचा रहे हैं. 27 मई को हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली और 12 छक्कों के दम पर असंभव सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.
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Vaibhav Suryavanshi World Record in IPL 2026: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसा अजूबा कर दिखाया है, जो क्रिकेट के इतिहास में ना कभी हुआ था और आने वाले कई सालों में दोबारा ऐसा होना भी मुश्किल नजर आता है. 27 मई की रात राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 12 छक्के और 5 चौकों की मदद से 97 रनों की विध्वंसक पारी खेली और इतिहास रच दिया. एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को घुटनों पर लाने वाले वैभव के नाम एक ऐसा 'महा-रिकॉर्ड' दर्ज हुआ, जिसे तोड़ पाना दुनिया के बड़े से बड़े सूरमा के लिए भी नामुमकिन जैसा होगा.
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में छक्कों का ऐसा तूफान खड़ा किया है, जो आज तक टी20 क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं देखा गया. वह दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिसने किसी एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा छक्के जड़ने का अजूबा कर दिखाया है.
एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सालों से 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के नाम सुरक्षित था, लेकिन 15 साल के इस लड़के ने गेल के उस रिकॉर्ड को पूरी तरह तोड़ दिया है. वैभव ने इस सीजन में अब तक 65 गगनचुंबी छक्के उड़ा दिए हैं.
65 - वैभव सूर्यवंशी, 2026
59 - क्रिस गेल, 2012
52 - आंद्रे रसेल, 2019
51 - क्रिस गेल, 2013
45 - जोस बटलर, 2022
वैभव सूर्यवंशी सिर्फ छक्के ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वह इस सीजन में रनों का पहाड़ खड़ा कर ऑरेंज कैप (Orange Cap) की रेस में भी सबसे ऊपर काबिज हैं. वैभव ने इस सीजन में अब तक 15 मैच खेलकर 680 रन कूट डाले हैं. उन्होंने यह रन 45.33 की बेहतरीन औसत और 242.86 के खूंखार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में 240 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखना अपने आप में किसी चमत्कार जैसा है. उनके बल्ले से इस सीजन में अब तक 55 चौके और 65 छक्के निकल चुके हैं, यानी उन्होंने केवल बाउंड्री के जरिए ही (220 + 390 = 610 रन) बना दिए हैं.
राजस्थान रॉयल्स की टीम अब क्वालिफायर-2 में पहुंच चुकी है. अगर राजस्थान की टीम यह मैच जीत जाती है, तो वह सीधे फाइनल में एंट्री करेगी. वैभव सूर्यवंशी इस समय जिस फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए वह अगले मैच में ही 700 रनों का आंकड़ा पार कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो फैंस को फाइनल में भी इस युवा सनसनी का ऐतिहासिक जलवा देखने को मिलेगा.
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