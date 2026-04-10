वैभव सूर्यवंशी ने 30 मिनट में RCB को किया बर्बाद, 15 चौके-छक्के की तबाही मचाकर यशस्वी से छीनी ऑरेंज कैप

Vaibhav Suryavanshi Orange Cap: राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में बल्ले से तांडव दिखाया और 26 गेंदों पर 78 रनों की अद्भुत पारी खेली. गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे. राजस्थान ने दूसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट खो दिया, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कहा- 'मैं हूं ना'. पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह को दिन में तारे दिखाने वाले स्टार ओपनर ने इस बार ऑस्ट्रेलिया के टॉप गेंदबाज जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया. चौथे ओवर में लगातार 3 चौके और एक छक्का जड़कर उन्होंने कुल 19 रन बना दिए.

जोश हेजलवुड के खिलाफ प्रहार करने के बाद वैभव सूर्यवंशी और घातक हो गए और उन्होंने महज 15 गेंदों पर फिफ्टी पूरी कर ली. इस टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरी बार 15 गेंद पर अर्धशतक जड़ा है. इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ये कारनामा किया था. वैभव सूर्यवंशी ने अपने रिकॉर्ड की ही बराबरी की और वो फिलहाल आईपीएल 2026 में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी हैं.

वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ऑरेंज कैप

इस मैच से पहले तक उनके साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल के सिर पर ऑरेंज कैप थी. आरसीबी के खिलाफ यशस्वी फ्लॉप हुए, लेकिन वैभव ने गेंदबाजों को बर्बाद कर 26 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली. इसी के साथ वो आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. बाएं हाथ के ताबड़तोड़ ओपनर ने अभी तक 4 पारियों में 50.00 की औसत और 266.67 की स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए हैं. आज ऐसा लगा कि वो आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन 78 रन बनाने के बाद वो क्रुणाल पंड्या की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दिनेश कार्तिक का मास्टरस्ट्रोक! 7 विकेट खोने के बाद उतारा 7 करोड़ का खिलाड़ी, 15 गेंद में बदल दी मैच की कहानी