प्रियांश आर्या Vs वैभव सूर्यवंशी: गेंदबाजों के दोनों भयंकर दुश्मन... T20 का असली सिकंदर कौन?

Vaibhav Suryavanshi vs Priyansh Arya: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. जब तक दोनों क्रीज पर होते हैं, विरोधी खेमे में हलचल मची रहती है. गेंदबाज रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन ये वैभव और प्रियांश निर्दयी की तरह उनकी कुटाई करते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में 15 साल के वैभव ने 26 गेंदों पर 78 रनों की तूफानी पारी खेली तो पंजाब किंग्स के प्रियांश आर्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए 37 गेंदों पर 93 रन बना दिए. दोनों पहली गेंद से ही 5वीं गियर में बल्लेबाजी करते हैं. आइए जानते हैं कि टी20 क्रिकेट और आईपीएल में दोनों में से किसका रिकॉर्ड बेहतर है.

T20 में वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े

आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से ही वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा तब उनकी उम्र 13 साल थी. 14 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया और महज एक साल में वो गेंदबाजों के लिए काल बन गए हैं. 15 साल के युवा सनसनी ने IPL में अभी तक 13 मुकाबले खेले हैं. 38.30 की औसत और 220.35 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने 498 रन बनाए हैं. वैभव के नाम आईपीएल में एक शतक और 3 अर्धशतक है.

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पिछले साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्होंने 35 गेंद पर सेंचुरी जड़कर सनसनी मचा दी थी. वो आईपीएल में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं. आईपीएल 2026 में भी वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने इस सीजन दो बार 15-15 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी है. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 24 मुकाबले खेले हैं और 211.85 की स्ट्राइक रेट से 947 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है. टी20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने 77 चौके और 82 छक्के जड़े हैं.

T20 में प्रियांश आर्या के आंकड़े

वैभव सूर्यवंशी की तरह प्रियांश आर्या भी बहुत कम समय में गेंदबाजों के लिए काल बन गए हैं. पिछले साल पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. आईपीएल 2026 में भी वो कमाल कर रहे हैं. लखनऊ के खिलाफ मैच में उन्होंने 37 गेंदों पर 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 छक्के शामिल थे. 24 साल के बल्लेबाज ने आईपीएल में अब तक 22 मुकाबले खेले हैं. 31.18 की औसत और 196.00 की स्ट्राइक रेट से प्रियांश ने 686 रन बनाए हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो प्रियांश आर्या ने 51 मैचों में 176.87 की स्ट्राइक रेट से 1530 रन बनाए हैं.

बता दें कि टी20 और आईपीएल में धमाका कर रहे वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं. दोनों को अभी तक भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. हालांकि, दोनों जिस अंदाज से खेल रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि जल्दी उन्हें T20 इंटरनेशनल के लिए टीम इंडिया का बुलावा आ सकता है.

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