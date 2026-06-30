जिद पर अड़े श्रेयस अय्यर! इंग्लैंड के खिलाफ भी बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान ने दिया ये लॉजिक

India vs England: आयरलैंड के खिलाफ मिली करारी हार को भूलकर टीम इंडिया अंग्रेजों से लगान वसूलने की तैयारियों में जुटी है. भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई (बुधवार) को खेला जाएगा. चेस्टर ली स्ट्रीट में होने वाले मैच से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कई अहम सवालों का जवाब दिया. इस दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए और कितना इंतजार करना होगा?
टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान बने श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी के सवाल पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने जो कहा, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी कम से कम शुरुआती मैचों में तो बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है.
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम में खेलने वाले हर खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है. हमें खिलाड़ियों का भरोसा बढ़ाना होगा और उन्हें सपोर्ट भी करना होगा. जिन खिलाड़ियों ने हमें पिछला वर्ल्ड कप जिताया था, उन्हें पता है कि इस फॉर्मेट में कैसे खेलना है. वे T20 में टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए आपको उनका साथ देना चाहिए.
श्रेयस अय्यर ने ये तो साफ नहीं किया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उनके इस बयान से इस बात की कयास लगाई जा रही है कि 15 साल के खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज बेहद खराब रहा है. 11वें रैंक की टीम आयरलैंड ने भारत को 2-0 से धूल चटाई. टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. ऐसे में अय्यर जीत के रथ पर सवार होने को बेताब होंगे. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हार पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा कि यह शर्मनाक तो नहीं था, लेकिन हमारे लिए निराशाजनक था, क्योंकि हमें आयरलैंड से इतनी अच्छी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. उन्होंने हमें हर मामले में मात दी, मैदान की बनावट को लेकर उनके पास शानदार विचार थे, और हम मैदान और उसकी बनावट का विश्लेषण और योजना बनाने में और विकेट पर कैसे खेला जाएगा. इस मामले में चूक गए. इसलिए उन्हें बधाई, श्रेय तो बनता है, लेकिन हमने उस सीरीज से बहुत कुछ सीखा.
पहला T20I – रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट (रात 10 बजे)
दूसरा T20I – ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर (शाम 7 बजे)
तीसरा T20I – ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम (रात 10 बजे)
चौथा T20I – काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल (रात 10 बजे)
पांचवां T20I – रोज बाउल, साउथैम्पटन (शाम 7 बजे)
इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
इंग्लैंड की टीम पर एक नजर
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.