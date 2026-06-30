जिद पर अड़े श्रेयस अय्यर! इंग्लैंड के खिलाफ भी बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान ने दिया ये लॉजिक

बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज बेहद खराब रहा है. 11वें रैंक की टीम आयरलैंड ने भारत को 2-0 से धूल चटाई. टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. ऐसे में अय्यर जीत के रथ पर सवार होने को बेताब होंगे. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हार पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा कि यह शर्मनाक तो नहीं था, लेकिन हमारे लिए निराशाजनक था, क्योंकि हमें आयरलैंड से इतनी अच्छी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. उन्होंने हमें हर मामले में मात दी, मैदान की बनावट को लेकर उनके पास शानदार विचार थे, और हम मैदान और उसकी बनावट का विश्लेषण और योजना बनाने में और विकेट पर कैसे खेला जाएगा. इस मामले में चूक गए. इसलिए उन्हें बधाई, श्रेय तो बनता है, लेकिन हमने उस सीरीज से बहुत कुछ सीखा.