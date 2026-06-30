Add Zee Business As A Preferred Source
App

जिद पर अड़े श्रेयस अय्यर! इंग्लैंड के खिलाफ भी बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान ने दिया ये लॉजिक

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई (बुधवार) को खेला जाएगा. मैच से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि 15 साल के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए और कितना इंतजार करना होगा?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:30 PM IST
जिद पर अड़े श्रेयस अय्यर! इंग्लैंड के खिलाफ भी बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान ने दिया ये लॉजिक
Image Credit: (PHOTO: BCCI/X) इंग्लैंड के खिलाफ भी बेंच पर बैठेंगे वैभव सूर्यवंशी?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जुलाई में कब है कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी?जानें शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजा विधि
Sankashti Chaturthi 202653 min ago
2
 Chhattisgarh News56 min ago
3
Delhi crime news59 min ago
4
Tata Sierra EV Launch1 hr ago
5
Thane District Cooperative Bank1 hr ago