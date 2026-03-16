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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी ने कर दिया ऐलान, तोड़ देंगे क्रिस गेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? ऐसा हुआ तो टीम इंडिया में जगह पक्की!

वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया ऐलान, तोड़ देंगे क्रिस गेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? ऐसा हुआ तो टीम इंडिया में जगह पक्की!

Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में कोहराम मचाने को तैयार हैं. रविवार को बीसीसीआई अवॉर्ड शो में उन्होंने कहा कि वो क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:29 AM IST
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वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड (PHOTO- IPL/BCCI)
वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड (PHOTO- IPL/BCCI)

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 से पहले 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. रविवार, 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित हुए बीसीसीआई नमन अवॉर्ड शो में जब उनसे पूछा गया कि अगले सीजन में आप कौन-सा रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे तो वैभव ने सीधे क्रिस गेल का नाम ले लिया. पिछले साल उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया था.

महज 14 साल की उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं. रविवार को अवॉर्ड शो में जब होस्ट हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि आगामी आईपीएल में आपका लक्ष्य क्या होगा? तो युवा खिलाड़ी ने कहा कि वो राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे.

वैभव के निशाने पर गेल का बड़ा रिकॉर्ड

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बीसीसीआई अवॉर्ड शो में हर्षा भोगले ने युवा वैभव सूर्यवंशी से कुछ मजेदार सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने कुछ विकल्प रखूंगा और आप बताइए कि आपकी ख्वाहिश सबसे ज्यादा किस चीज में है. क्या आप युवराज सिंह के छह गेंदों पर 6 छक्के का रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे? या क्रिस गेल (जो आपकी तरह बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज थे), जिन्होंने 175 रन बनाए थे? या आईपीएल से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे? हर्षा भोगले ने मजे लेते हुए कहा कि आपको पता है ना कि दूसरा सबसे तेज किसके नाम है? वैभव सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां मैंने ही बनाया है.

ऑप्शन सुनने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि मैं क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहूंगा. उन्होंने जिस आत्मविश्वास से ये बात कही, उसे सुनकर स्टेज पर मौजूद हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन भी हैरान रह गए.

क्रिस गेल के नाम है करिश्माई रिकॉर्ड

बता दें कि 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ तूफानी अंदाज में खेलते हुए इतिहास रचा था. बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उन्होंने 175 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. क्रिस गेल के नाम आईपीएल में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. इस पारी के दौरान उन्होंने 30 गेंदों पर शतक भी जड़ा था. गेल के नाम आईपीएल में सबसे तेज शतक मारने का भी रिकॉर्ड दर्ज है.

27 मार्च, 2026 को वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो जाएंगे. अगर आईपीएल 2026 में वो सच में क्रिस गेल के 175 रनों के अद्भुत रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होते हैं तो उनके लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल सकता है.

ये भी पढ़ें: PAK vs BAN: पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर आपा खो बैठे बांग्लादेश के नाहिद राणा, बीच मैदान दी गाली, VIDEO वायरल

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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