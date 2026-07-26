बाल-बाल बचा अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी करने वाले थे तहस-नहस, अभी भी तोड़ने का मौका

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धमाका कर रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 81 रनों की तूफानी पारी खेली. वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े. उम्मीद थी कि वो अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक भी ठोक देंगे, लेकिन ऐसा करने से वो 19 रन दूर रह गए. 49 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद वो कैच आउट हो गए.