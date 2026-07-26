बाल-बाल बचा अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी करने वाले थे तहस-नहस, अभी भी तोड़ने का मौका

Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धमाका कर रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 81 रनों की तूफानी पारी खेली. वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े. उम्मीद थी कि वो अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक भी ठोक देंगे, लेकिन ऐसा करने से वो 19 रन दूर रह गए. 49 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद वो कैच आउट हो गए.
वैभव सूर्यवंशी के नाम पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ये कारनामा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी सीरीज में किया था. पहले T20I में उन्होंने 18 गेंद पर अर्धशतक जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया था. तीसरे मैच में वो सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले खिलाड़ी भी बन सकते थे, लेकिन वो 19 रन से चूक गए.
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है. अफरीदी ने 16 साल और 217 दिन की आयु में श्रीलंका के खिलाफ ODI में 141 रनों की पारी खेली थी और सबसे युवा शतकवीर बने थे. 30 साल से ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज से खेल रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चंद दिनों का मेहमान है.
वैभव सूर्यवंशी भले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ने से चूक गए, लेकिन उनके पास अभी भी इतिहास रचने का मौका है. वो अभी 15 साल और 121 दिन के हैं. इस लिहाज से देखें तो वो अभी भी शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तहस-नहस कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए भारतीय फैंस को इंतजार करना पड़ेगा.
वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल सफर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारत के लिए T20I में डेब्यू किया. हालांकि, तीन मैचों में वो छाप छोड़ने में असफल रहे और फिर उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्हें फिर मौका मिला और 15 साल के खिलाड़ी ने इसको दबोच लिया. पहले मैच में उन्होंने 19 गेंदों पर 50 रन बनाए. दूसरे में 20 रन बनाकर आउट हो गए और तीसरे मुकाबले में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.