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बाल-बाल बचा अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी करने वाले थे तहस-नहस, अभी भी तोड़ने का मौका

Vaibhav Suryavanshi: जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेली. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक ठोकने से 19 रन से चूक गए. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 26, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:58 PM IST
बाल-बाल बचा अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी करने वाले थे तहस-नहस, अभी भी तोड़ने का मौका
Image Credit: बाल-बाल बचा अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव करने वाले थे तहस-नहस (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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