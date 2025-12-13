Advertisement
trendingNow13040065
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK Live Sreaming: बदले की आग में जल रहे वैभव सूर्यवंशी, पाकिस्तान की अब खैर नहीं! कब और कहां देखें लाइव?

IND vs PAK Live Sreaming: बदले की आग में जल रहे वैभव सूर्यवंशी, पाकिस्तान की अब खैर नहीं! कब और कहां देखें लाइव?

India U19 vs Pakistan U19 Live Streaming: यूएई के खिलाफ गर्दा उड़ाने के बाद अब बिहार के लाल पाकिस्तान को अपने तेवर दिखाने के लिए कमर कस चुके हैं. हाल ही में जब इमर्जिंग एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ था, तब पाकिस्तान ए ने भारत  को पटखनी थी. वैभव सूर्यवंशी उस मैच का हिस्सा थे. उन्होंने 28 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जब वो आउट हुए तो भारतीय पारी बिखर गई और पाकिस्तान ने वो मुकाबला आसानी से जीत लिया. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

when and where to watch indu19 vs pak u19 match live streaming
when and where to watch indu19 vs pak u19 match live streaming

India U19 vs Pakistan U19 Live Streaming: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए... क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है. इंडिया अंडर-19 और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच रविवार, 14 दिसंबर को बड़ा मुकाबला है. ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के इस मैच में करोड़ों भारतीय फैंस की नजर 14 साल ये युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ 95 गेंदों पर 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. 

यूएई के खिलाफ गर्दा उड़ाने के बाद अब बिहार के लाल पाकिस्तान को अपने तेवर दिखाने के लिए कमर कस चुके हैं. हाल ही में जब इमर्जिंग एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ था, तब पाकिस्तान ए ने भारत  को पटखनी थी. वैभव सूर्यवंशी उस मैच का हिस्सा थे. उन्होंने 28 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जब वो आउट हुए तो भारतीय पारी बिखर गई और पाकिस्तान ने वो मुकाबला आसानी से जीत लिया. 

पाकिस्तान से बदला लेंगे वैभव सूर्यवंशी?

Add Zee News as a Preferred Source

करीब एक महीने बाद वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले हैं. वो पिछले मैच में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. उनका आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर है, क्योंकि यूएई के खिलाफ मैच में उन्होंने 171 रनों की तूफानी पारी खेली है. 

IND U19 vs PAK U19: कब और कहां देखें लाइव?

अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का मैच भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारित किया जाएगा, जबकि सोनी लिव पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 

देखें दोनों टीमों के स्क्वाड 

भारत अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, हरवंश पंगालिया, नमन पुष्पक, उधव मोहन, युवराज गोहिल

पाकिस्तान अंडर-19 टीम: उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोमिन कमर, मोहम्मद शायान

ये भी पढ़ें: PCB की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती! क्या है ICC का पोस्टर विवाद? जिसके कारण मुंह फुलाए बैठा है पाकिस्तान

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
weather update
आधा दिसंबर बीत गया, फिर भी सूखा पड़ा है गुलमर्ग; IMD ने बताया कब होगी बारिश-बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ 150 OGW's डिटेन
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को नहीं धमकाया? क्लिप में दावा- धमकी नहीं सीधे ठोक देते हैं
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल