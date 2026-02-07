Advertisement
trendingNow13100751
Hindi Newsक्रिकेट41 चौके, 30 छक्के, 439 रन... फिर भी अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप

41 चौके, 30 छक्के, 439 रन... फिर भी अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप

Vaibhav Suryavanshi: अंडर 19 विश्व कप 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा दिखा. उन्होंने 7 मुकाबलों में 62.71 की औसत से 439 रन बनाए, जिनमें 41 चौके और 30 छक्के शामिल थे. उनके बैट से 3 फिफ्टी और एक शतक निकला. इतना बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद भी वो अगले अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन सकते.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी... ये नाम आईपीएल 2025 के बाद से ही चर्चा में रहा है. उन्होंने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया था और पहले ही सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी अंदाज में शतक ठोक सभी को हैरान कर दिया. तब से शुरू वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी का कारवां अंडर 19 विश्व कप 2026 में भी जारी रहा. उन्होंने टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया. फाइनल में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने. वैभव ने इस सीजन बल्ले से 439 रन ठोके, 41 चौके लगाए और 30 छक्के उड़ाकर ये बता दिया कि इस उम्र में उनके जैसा विस्फोटक खिलाड़ी कोई दूसरा नहीं है. इतने दमदार प्रदर्शन के बाद भी वैभव अगला अंडर 19 विश्व कप नहीं खेल पाएंगे.

दरअसल, बिहार से आने वाले बाएं हाथ के बेखौफ ओपनर वैभव की उम्र अभी 14 साल है. उनके पास अंडर 19 स्तर पर 19 साल तक यानी 2030 वर्ल्ड कप खेलने का मौका है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी दूसरी बार भारत के लिए अगले विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सकता, जो 2028 में होगा. अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? तो इसके पीछे वो नियम है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2016 में बनाया था.

2016 में लागू हुआ था ये नियम

2016 में बीसीसीआई की वर्किंग कमिटी ने एक बड़ा फैसला लिया था कि जो भी खिलाड़ी एक बार भारत के लिए अंडर 19 विश्व कप खेल चुके हैं, वो एज क्राइटेरिया पूरा करने के बावजूद किसी दूसरे एडिशन में हिस्सा नहीं ले सकते. ये नियम इसलिए लाया गया था, ताकि ओवरएज खिलाड़ियों की समस्या को खत्म किया जा सके. इस नियम के आने से पहले कई खिलाड़ी दो बार भारत के लिए अंडर 19 विश्व कप खेल चुके थे, जिनमें रवींद्र जडेजा (2006 और 2008), विजय जोल (2012 और 2014), और 2016 स्क्वॉड के सदस्य आवेश खान, सरफराज खान और रिकी भुई (2014 में भी खेले थे).

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव ने फाइनल में उड़ाए 15 छक्के, 15 चौके...

अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल पर 175 रन ठोके, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल थे. उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड 311 रनों पर सिमट गई और 100 रनों से मैच हार गई. फाइनल में 175 रन बनाने वाले वैभव ने इतिहास रचा. वो भारत के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने फाइनल में शतक जड़ा. फाइनल जीतने के बाद खुद वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि भारत में किसी भी खिलाड़ी को एक ही बार अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, इसलिए पहली बार में ही खिताब जीतना ये बेहद खास है.

अब कहां दिखेगा वैभव का जलवा?

वैभव सूर्यवंशी ने एक साल से रनों की बारिश करके टीम इंडिया के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस का ये मानना है कि ये खिलाड़ी जल्द ही टीम इंडिया की सीनियर टीम में दिखेगा. अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद वैभव अब IPL 2026, घरेलू क्रिकेट और इंडिया A के लिए खेलते दिखेंगे. जैसे ही वैभव 15 साल पार करेंगे तो टीम इंडिया में डेब्यू कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए न्यूनतम उम्र की पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत कोई भी खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भाग लेना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम 15 साल होना जरूरी है. वैभव 27 मार्च 2026 को 15 साल पूरे कर लेंगे.

ये भी पढ़ें: Explained: अंडर-19 चैंपियन बनने के बाद भी भारत को कैश प्राइज क्यों नहीं मिला? ऐसा है आईसीसी का नियम

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा