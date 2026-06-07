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श्रेयस अय्यर से पहले तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, कब और कहां देखें भारत का ये मैच?

India A Tri-Series in Sri Lanka When and Where To Watch: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. करोड़ों फैंस बेसब्री से उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, उन तमाम फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वैभव सूर्यवंशी दो दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान पर एक्शन में दिखने वाले हैं. भारत की ए टीम फिलहाल श्रीलंका में है, जहां तीन देशों के बीच ट्राई सीरीज खेली जाएगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:49 PM IST
श्रेयस अय्यर से पहले तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, कब और कहां देखें भारत का ये मैच?
Image Credit: (BCCI/ICC) श्रेयस अय्यर से पहले तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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