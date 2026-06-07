श्रेयस अय्यर से पहले तिलक वर्मा की कप्तानी में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, कब और कहां देखें भारत का ये मैच?

India A Tri-Series in Sri Lanka When and Where To Watch: बिहार के लाल और 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल चुका है. आईपीएल 2026 में वैभव ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उनका चयन टीम इंडिया में करें. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. करोड़ों फैंस बेसब्री से उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, उन तमाम फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वैभव सूर्यवंशी दो दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान पर एक्शन में दिखने वाले हैं. भारत की ए टीम फिलहाल श्रीलंका में है, जहां तीन देशों के बीच ट्राई सीरीज खेली जाएगी. 9 जून से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए टीमें आमने-सामने होंगी.
श्रीलंका में होने वाली ODI ट्राई सीरीज में टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा को इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने से पहले वैभव तिलक के नेतृत्व में खेलेंगे. वैभव के अलावा इस शृंखला में फैंस की नजर प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और रियान पराग जैसे युवा सितारों पर ही रहेंगी.
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|9 जून, मंगलवार
|श्रीलंका ए vs इंडिया ए
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, दांबुला
|सुबह 10:00 बजे
|11 जून, गुरुवार
|अफगानिस्तान ए vs इंडिया ए
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम
|सुबह 10:00 बजे
|13 जून, शनिवार
|श्रीलंका ए vs अफगानिस्तान ए
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम
|सुबह 10:00 बजे
|15 जून, सोमवार
|श्रीलंका ए vs इंडिया ए
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम
|सुबह 10:00 बजे
|17 जून, बुधवार
|अफगानिस्तान ए vs इंडिया ए
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम
|सुबह 10:00 बजे
|19 जून, शुक्रवार
|श्रीलंका ए vs अफगानिस्तान ए
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम
|सुबह 10:00 बजे
|21 जून, रविवार
|फाइनल: TBD vs TBD
|रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम
|सुबह 10:00 बजे
भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी टीवी चैनल पर किया जाएगा. एकदिवसीय ट्राई सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव पर होगी. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.
इंडिया ए स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज और अरशद खान
अफगानिस्तान ए स्क्वॉड: इमरान मीर (कप्तान), नूर रहमान (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), हसन ईसाखिल, खालिद तानीवाल, इजाज अहमदजई, बहीर शाह महबूब, फैसल खान शिनोजादा, फरमानुल्लाह सफी, शम्स उर रहमान, खलील गुरबाज, जहीर खान पकतीन, फरीदून दाऊदजई, मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुल्ला अहमदजई
श्रीलंका ए स्क्वॉड: निरोशन डिकवेला (उप कप्तान और विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समाराविक्रमा (विकेटकीपर), सहान अराचिगे (कप्तान), अहान विक्रमसिंघे, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, दुलज समुदिथा, विशेन हलंबेज, रविन्दु फर्नांडो, चमिका गुणसेकरा, गरुका संकेत और कुगदास मथुलन