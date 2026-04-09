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Hindi Newsक्रिकेटना शतक ना 175 रन...वैभव बनाएंगे सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड, IPL 2026 के बीच बचपन के कोच ने किया दावा

ना शतक ना 175 रन...वैभव बनाएंगे सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड, IPL 2026 के बीच बचपन के कोच ने किया दावा

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी में कितना दम है, ये सभी ने देख लिया. महज 15 साल की उम्र में वो छक्कों की बारिश कर रहे हैं. जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का ठोककर सबको हैरान किया है. इसके बाद उनके बचपन के कोच ने एक बड़ा दावा किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:43 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Suryavanshi: इन दिनों वैभव सूर्यवंशी चर्चा में हैं. जहां से उन्होंने आईपीएल 2025 खत्म किया था, ठीक वहीं से 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का आगाज किया है. पिछले सीजन 35 बॉल पर शतक ठोककर चर्चा में आए वैभव ने इस सीजन के पहले दो मैचों में बल्ले से तबाही मचाई है. इस सीजन वो 3 मैचों में 40.67 की औसत और 248.98 के स्ट्राइक रेट से 122 रन बना चुके हैं, जिनमें 10 चौके और 11 छक्के शामिल हैं. इस सीजन के आगाज से पहले उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो क्रिस गेल के 175 रनों की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे, लेकिन अब उनके बचपन के कोच ने एक बड़ा दावा कर दिया है.

वैभव को तराशने वाले उनके कोच मनीष ओझा ने दावा किया है कि वैभव इस सीजन एक ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे. कोच का मानना है कि वैभव इस सीजन में न सिर्फ गेल का 13 साल पुराना 175 रनों का रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे, बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में वो 'महा-रिकॉर्ड' बनाएंगे, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं छू सका.

200 रन की पारी खेलकर सेट करेंगे सबसे बड़ा रिकॉर्ड - वैभव के कोच

एक इंटरव्यू में वैभव के कोच मनीष ओझा ने दावा किया है कि वैभव सूर्यवंशी इस सीजन जो ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट करेंगे, वो क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि दोहरे शतक का होगा. उनके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेलते दिख रहे हैं, वो किसी न किसी पारी में 200 रन जरूर बनाएंगे और ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट करेंगे. ये वही मनीष ओझा हैं, जो बिहार के पटना में राजधानी क्रिकेट अकादमी के कोच हैं. उन्होंने वैभव को 8-9 साल की उम्र से तराशा है.

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175 रनों की पारी खेल चुके हैं वैभव

वैभव सूर्यवंशी इसी साल हुए अंडर-19 वनडे विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 बॉल पर 175 रन ठोक चुके हैं, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल रहे थे. उनके नाम आईपीएल में 35 बॉल पर शतक भी है. वैभव क्रीज पर आते ही छक्कों की बारिश करते हैं. उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही कई ऐसे कमाल कर दिए हैं, जिन पर फैंस को यकीन नहीं होता. अब देखना होगा कि वैभव के कोच का दावा हकीकत में बदलता है या नहीं.

ये भी पढ़ें: वनडे क्रिकेट में इस खूंखार बल्लेबाज के नाम 29 गेंद पर शतक, डिविलियर्स के 31 गेंद पर 100 का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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