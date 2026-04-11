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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी ने मैच के साथ जीता विराट कोहली का दिल, टैलेंट पर किंग की मुहर, जिंदगी पर याद रहेगा ये तोहफा

वैभव सूर्यवंशी ने मैच के साथ जीता विराट कोहली का दिल, टैलेंट पर 'किंग' की मुहर, जिंदगी पर याद रहेगा ये तोहफा

IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi Virat Kohli: आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया. उनकी इस शानदार बल्लेबाजी देख विराट कोहली ने उन्हें खास तोहफा और संदेश दिया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:21 PM IST
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वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली. Photo Credit: Screengrab
वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली. Photo Credit: Screengrab

IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi Virat Kohli: आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर यादगार जीत दिलाने के लिए एक धमाकेदार पारी खेली. 10 अप्रैल को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हुए इस युवा सनसनी ने केवल 26 गेंदों में 78 रन ठोक दिए. इसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 202 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को दो ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया.

इस पारी के साथ सूर्यवंशी ने न केवल मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया, बल्कि आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचते हुए ऑरेंज कैप पर भी कब्जा कर लिया. सूर्यवंशी की यह पारी उनकी उम्र से कहीं अधिक निडर और समझदारी भरी थी. उन्होंने शुरुआत से ही आरसीबी के अनुभवी गेंदबाजों पर हमला बोला और इस रन चेज को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया.

वैभव ने सीजन में दूसरी बार किया ऐसा कारनामा

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वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक मात्र 15 गेंदों में पूरा किया, जो इस सीजन के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ भी इतनी ही गेंदों में अर्धशतक जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था. वैभव के अब सीजन में 200 रन हो चुके हैं और उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है.

 

 

विराट कोहली ने क्या खास तोहफा दिया?

यह रात इस युवा खिलाड़ी के लिए और भी यादगार बन गई जब महान बल्लेबाज विराट कोहली ने उनकी प्रतिभा को सराहा. मैच के बाद कोहली ने सूर्यवंशी को एक ऑटोग्राफ की हुई कैप भेंट की. स पर उन्होंने एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा, ''प्रिय वैभव, बहुत अच्छा किया.'' कोहली ने यह संदेश राजस्थान रॉयल्स की ही कैप पर लिखकर दिया था.

 

 

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पावरप्ले में राजस्थान रॉयल्स ने मचाई तबाही

राजस्थान रॉयल्स की इस आक्रामक जीत की नींव पावरप्ले में ही रख दी गई थी, जहां सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने आरसीबी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया. रॉयल्स ने पहले छह ओवरों में 97/1 का स्कोर बनाया, जो फ्रेंचाइजी के आईपीएल इतिहास का पावरप्ले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इस दौरान सूर्यवंशी ने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

ये भी पढ़ें: 4000 रन, 200 विकेट... जडेजा ने रचा इतिहास, भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

ध्रुव जुरेल ने कैसे दिया वैभव का साथ?

सूर्यवंशी को दूसरे छोर से ध्रुव जुरेल का जबरदस्त साथ मिला. उन्होंने 43 गेंदों में 81 रनों की नाबाद और प्रभावशाली पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल 37 गेंदों में 108 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने आरसीबी से मैच छीन लिया. इस चौथी लगातार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स 4 मैचों में 8 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर मजबूती से बरकरार है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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