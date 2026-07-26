IND vs ZIM: 15 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड... T20I में ऐसा धमाका करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Suryavanshi World Record: वैभव सूर्यवंशी भले ही इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप रहे हों, लेकिन जिम्बाब्वे की सरजमीं पर उन्होंने बल्ले से तबाही मचा दी. तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत के इस तूफानी ओपनर ने वह कमाल कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था. हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में वैभव ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया.
वैभव सूर्यवंशी दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 15 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल (T20I) क्रिकेट में दो अर्धशतक लगाए हैं. क्रिकेट इतिहास में उनसे पहले इस उम्र में कोई भी खिलाड़ी एक भी अर्धशतक नहीं बना सका था. इस सीरीज के पहले मुकाबले में वैभव ने 19 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी खेली थी.
तीसरे टी20 मुकाबले में वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 49 गेंदों पर 81 रनों की आतिशी पारी खेली. अपनी इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 8 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े. तीन मैचों की इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर बोला. तीन मैचों में कुल 153 रन बनाकर वह सीरीज के टॉप रन स्कोरर बने.
सीरीज के पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल 118 दिन की उम्र में 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा था. वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. अब सीरीज के आखिरी मैच में एक और अर्धशतक ठोककर उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को और भी खास बना दिया.
भारत (Playing XI): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा.
जिम्बाब्वे (Playing XI): ब्रायन बेनेट, बेन करन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंग्टन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी.