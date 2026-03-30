15 गेंद पर 15 वर्षीय खिलाड़ी की फिफ्टी... CSK पर कहर बनकर टूटे वैभव सूर्यवंशी, 306 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन

Vaibhav Suryavanshi IPL 2026: 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर धमाल मचा दिया. 305.88 के स्ट्राइक रेट वाली इस पारी ने आईपीएल 2026 में कोहराम मचा दिया है.
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Vaibhav Suryavanshi RR vs CSK: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचा दी. केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ मैदान के चारों ओर जबरदस्त शॉट लगाए और राजस्थान के लिए आसान जीत की नींव रख दी. उन्होंने करीब 306 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर अपनी धाक जमाई
वैभव की पूरी पारी 17 गेंदों में 52 रनों की रही. इसमें उन्होंने 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उनके निर्णय को टीम के गेंदबाजों ने सही साबित कर दिया. राजस्थान ने चेन्नई को 19.4 ओवर में 127 रनों पर समाप्त कर दिया. जोफ्रा आर्चर, रवींद्र जडेजा और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट लिए. राजस्थान ने 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाकर मैच को जीत लिया.
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128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवरों में 75 रनों की साझेदारी की. वैभव ने इस मैच में 305.88 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से रन बनाए. उन्होंने पावरप्ले के अंदर ही चेन्नई को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया. वैभव को अंशुल कंबोज ने सरफराज खान के हाथों कैच कराया. ध्रुव जुरेल 9 गेंद पर 18 रन बनाकर कंबोज की बॉल पर बोल्ड हो गए. यशस्वी 36 गेंद पर 38 और कप्तान रियान पराग 11 गेंद पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे.
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इस युवा खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है और बड़े मंच पर खेलने का कौशल उनमें कूट-कूट कर भरा है. राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज़ अर्धशतक बनाने की सूची में वैभव सूर्यवंशी अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं. टीम के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अब भी यशस्वी जायसवाल के नाम है, जिन्होंने 2023 में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मात्र 13 गेंदों में यह कारनामा किया था. वैभव ने 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर जोस बटलर (18 गेंद) और खुद के पिछले साल के रिकॉर्ड (17 गेंद बनाम गुजरात टाइटंस, 2025) को पीछे छोड़ दिया है.