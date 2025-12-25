Advertisement
मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड... टीम इंडिया में चमकी किस्मत, अंडर-19 में गदर काटकर स्टार बनी ये खिलाड़ी

IND W vs SL W: भारतीय महिला टीम इन दिनों श्रीलंका को टी20 सीरीज में टक्कर दे रही है. टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खिलाड़ी के बारे में बात की जिसने अंडर-19 के दम पर टीम इंडिया में धांसू एंट्री मारी. दिलचस्प बात है कि ये प्लेयर महिला प्रीमियर लीग में भी अनसोल्ड रही.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:53 PM IST
Harmanpreet kaur

श्रीलंका के खिलाफ झटके 2 विकेट

वैष्णवी ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20I में 2-32 विकेट लेकर अपने T20I करियर की शानदार शुरुआत की, जबकि विशाखापत्तनम में सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करते हुए उन्होंने अपने चार ओवरों में सिर्फ 16 रन दिए थे.
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी उम्मीदों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इसका श्रेय उन्हें जाता है कि वह अंडर-19 टीम से आई हैं. अंडर-19 में उनके प्रदर्शन को शायद इनाम मिला और साथ ही उनके घरेलू प्रदर्शन को भी. मैं यहां इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि सेलेक्टर्स ने घरेलू प्रदर्शन को इनाम दिया. इसलिए असली श्रेय उन्हें जाता है.'

अंडर-19 में चमकी थीं वैष्णवी

वैष्णवी उस अंडर-19 टीम का हिस्सा थीं जिसने इस साल की शुरुआत में महिला T20 विश्व कप जीता था. 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं. इस बाएं हाथ की स्पिनर ने इस घरेलू क्रिकेट सीज़न में भी प्रभावित किया है, सीनियर महिला T20 ट्रॉफी में 21 विकेट लिए और सीनियर महिला इंटर जोनल T20 में पांच मैचों में 12 विकेट लेकर टॉप पर रहीं.

ये भी पढ़ें.. मेलबर्न में इंग्लैंड बचाएगी लाज... एकतरफा नहीं है रिकॉर्ड, एक क्लिक में देखें ऑस्ट्रेलिया को कितने मैचों मिली हार?

ऑक्शन में अनसोल्ड रहीं वैष्णवी

हैरानी की बात है कि वह WPL 2026 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहीं. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अब तक शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही हैं. 'मुझे लगता है कि पिछले दो मैचों में हमने जो देखा है वह बहुत उम्मीद जगाने वाला है. उन्होंने न सिर्फ अपने स्किल्स में बल्कि अपने मानसिक नियंत्रण में भी जो कंट्रोल दिखाया है, वह साफ दिखता है. वह शांत और संयमित हैं, जैसा कि मैंने कहा, वह उम्मीद जगाने वाली दिखती हैं.'

