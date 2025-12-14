धर्मशाला में वरुण चक्रवर्ती का कमाल, 1 विकेट के साथ रचा इतिहास, अर्शदीप सिंह-जसप्रीत बुमराह छूटे पीछे

Advertisement
India vs South Africa Varun Chakaravarthy: धर्मशाला में रविवार (14 दिसंबर) को भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिया. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 2 विकेट लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:25 PM IST
India vs South Africa Varun Chakaravarthy: धर्मशाला में रविवार (14 दिसंबर) को भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिया. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 2 विकेट लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. भारत ने इस मैच को 7 विकेट से जीता. उसने सीरीज में 2-1 की बढ़त मिल गई है. टीम इंडिया कटक में पहले मैच को जीतने में सफल हुई थी. उसके बाद अफ्रीकी टीम ने चंडीगढ़ में वापसी की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था. अब भारत आगे निकल गया है और उसकी नजर लखनऊ में 17 दिसंबर को अजेय बढ़त बनाने पर होगी.

वरुण के नाम बड़ी उपलब्धि

वरुण ने साउथ अफ्रीका की पारी में डोनोवेन फेरेरा और मार्को यानसेन को आउट किया. फेरेरा का विकेट उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का 50वां विकेट था. वह इस फॉर्मेट में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए. उन्होंने अपने करियर के 32वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की. इस मामले में कुलदीप यादव पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 30 मैचों में ही 50 विकेट पूरे कर लिए थे.

ये भी पढ़ें: धर्मशाला में टीम इंडिया की धूम... साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 में हराया, सीरीज में मिली बढ़त

दिग्गजों से आगे निकले वरुण

वरुण के 32 टी20 इंटरनेशनल में 51 विकेट हो गए हैं. वह 50 विकेट लेने वाले भारत के 12वें गेंदबाज बन गए हैं.  कुलदीप और वरुण के बाद सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में अर्शदीप सिंह हैं. अर्शदीप ने 33, रवि बिश्नोई ने 33, युजवेंद्र चहल ने 34 और जसप्रीत बुमराह ने 41 मैचों में 50 विकेट लिए थे. वरुण ने अर्शदीप, बिश्नोई, चहल और बुमराह को पीछे छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया से अचानक क्यों बाहर हुए जसप्रीत बुमराह? BCCI ने सस्पेंस पर से हटाया पर्दा

मैच में क्या हुआ?

धर्मशाला में पहले भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया. अफ्रीकी पारी 20 ओवरों में 117 रनों पर सिमट गई. इसके बाद टीम इंडिया ने 15.5 ओवरों में 3 विकेट पर 120 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंद पर 35 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए. इससे पहले अफ्रीकी टीम के लिए कप्तान एडेने मार्करम ने 46 गेंद पर 61 रन बनाए. भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

