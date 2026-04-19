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वरुण चक्रवर्ती के 200वें शिकार बने वैभव सूर्यवंशी, स्पेशल 'डबल सेंचुरी' लगाने वाले बने पहले भारतीय स्पिनर

Varun Chakaravarthy 200 T20 Wickets: राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आउट कर वरुण चक्रवर्ती ने टी20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे किए. ईडन गार्डन्स मैदान पर स्पिन का जादू दिखाते हुए स्टार स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उन्होंने वैभव के अलावा ध्रुव जुरेल और रियान पराग को चलता किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:56 PM IST
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Varun Chakaravarthy 200 T20 Wickets (PHOTO- IPLT20.COM)
Varun Chakaravarthy 200 T20 Wickets (PHOTO- IPLT20.COM)

Varun Chakaravarthy 200 T20 Wickets: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी कर अपने नाम बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वरुण ने टी20 क्रिकेट में स्पेशल 'डबल सेंचुरी' जड़ दी है. वो ये अनोखा कारनामा करने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन गए हैं. वरुण चक्रवर्ती ने टी20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं. अर्शदीप सिंह के बाद वो इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं. वहीं, स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती टी20 में सबसे तेज 200 विकेट झटकने वाले स्पिनर बन गए हैं.

राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आउट कर वरुण चक्रवर्ती ने टी20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे किए. ईडन गार्डन्स मैदान पर स्पिन का जादू दिखाते हुए स्टार स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उन्होंने वैभव के अलावा ध्रुव जुरेल और रियान पराग को चलता किया.

T20 में वरुण चक्रवर्ती के 200 विकेट पूरे

गौरतलब है कि वरुण चक्रवर्ती ने 155 पारियों में अपना 200वां टी20 विकेट लिया, जबकि कुलदीप यादव ने 160 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. ​​कुल मिलाकर, अर्शदीप सिंह अभी भी सबसे तेज 200 टी20 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, यह कारनामा उन्होंने 151 मैचों में पूरा किया था.

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T20 में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय

अर्शदीप सिंह - 151 मैच
वरुण चक्रवर्ती - 155 मैच
कुलदीप यादव - 160 मैच
जयदेव उनादकट - 162 मैच
मोहम्मद शमी - 165 मैच

IPL में ले चुके हैं 100 विकेट

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में वरुण चक्रवर्ती ने टी20 क्रिकेट में 200 विकेट लेने का गौरव हासिल किया. वहीं, इससे पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में स्टार स्पिनर ने नाइट राइडर्स के लिए 100 आईपीएल विकेट भी पूरे किए थे. जोस बटलर का विकेट लेकर वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल में केकेआर के लिए 100 विकेट पूरे किए. वो तीन बार की विजेता टीम के लिए 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. ओवरऑल वरुण केकेआर के लिए 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं, उनसे पहले सुनील नारायण और आंद्रे रसेल ही यह कारनामा कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें: IPL में किसे मिलेगा 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड, इसका फैसला कौन करता है? 90% फैंस नहीं जानते होंगे जवाब

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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