भारत को बड़ा झटका: वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर, सवालों के घेरे में BCCI का CoE

अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर चोट के चंगुल में फंसकर बाकी बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. उनके बाहर होने के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में वरुण चक्रवर्ती ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट चटकाए थे. इस मैच के जरिए वो वापसी कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी.
BCCI के एक सूत्र ने बताया कि MRI से पता चला है कि यह साइड स्ट्रेन है. वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं और एशियाई खेलों में भी उनके खेलने की संभावना कम लग रही है. वरुण चक्रवर्ती पिछले दो सालों में टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हुए हैं. हालांकि, अपने करियर में चोट ने उन्हें बहुत परेशान किया है.
इस नई चोट के कारण 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में वरुण चक्रवर्ती के खेलने पर काफी संदेह है. एशियाई खेलों में 28 सितंबर को जापान के निशिन में अपना अभियान शुरू करने से पहले, भारत 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक ऐतिहासिक T20 मैच भी खेलेगा.
सीरीज से पहले, भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा फिटनेस के आधार पर शुरुआती टीम में शामिल होने के बावजूद अफगानिस्तान सीरीज और एशियाई खेलों के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाए. उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया. स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोट से उबरकर लौटे हैं. वहीं स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या लंबे समय से चोटिल हैं और रिकवर कर रहे हैं.
वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के बाद बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फिर निशाने पर है. फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसा फिटनेस सेंटर है, जहां दो महीने खिलाड़ी ठीक होने में लगाता है और चार ओवर फेंककर चोटिल हो जाता है. वरुण इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे. उसके बाद से वो टीम इंडिया से बाहर थे और बेंगलुरु स्थिति CoE में रिकवर कर रहे थे. फिट होने के बाद वो मैदान पर तो उतरे, लेकिन 4 ओवर डालने के बाद ही वो दोबारा चोटिल हो गए.