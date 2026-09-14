भारत को बड़ा झटका: वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर, सवालों के घेरे में BCCI का CoE

अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर चोट के चंगुल में फंसकर बाकी बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. उनके बाहर होने के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में वरुण चक्रवर्ती ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट चटकाए थे. इस मैच के जरिए वो वापसी कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी.