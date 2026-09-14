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भारत को बड़ा झटका: वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर, सवालों के घेरे में BCCI का CoE

अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर चोट के चंगुल में फंसकर बाकी बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. उनके बाहर होने के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 14, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:38 PM IST
भारत को बड़ा झटका: वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर, सवालों के घेरे में BCCI का CoE
Image Credit: वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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