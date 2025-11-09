'वो बुमराह से भी ज्यादा कीमती ...', अर्शदीप या कुलदीप नहीं! इस घातक गेंदबाज के पढ़े गए कसीदे

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुबरमण्यम बद्रीनाथ ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज वरुण टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा कीमती खिलाड़ी हैं. हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई पांच मैचों की टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी दिखाई. 34 साल के वरुण ने सारे मैच खेले और तीन पारियों में 5 विकेट झटके. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

वरुण की तारीफ में पढ़े कसीदे

बद्रीनाथ ने Star Sports से कहा, 'आंकड़े बताते हैं कि वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज हैं. वो बुमराह से भी ज्यादा मूल्यवान हैं. जब भी टीम को जरूरत होती है, चाहे पावरप्ले हो, मिड ओवर्स हों या 18वां ओवर, वरुण हमेशा कप्तान की पहली पसंद होते हैं. उन्होंने अपने खेल को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. फिटनेस की वजह से टीम से बाहर होने के बाद, उनकी वापसी शानदार रही है और अब वो एक नए रूप में दिख रहे हैं.'

'भारत के लिए एक बड़ा हथियार'

उन्होंने आगे कहा, 'वो भारत के लिए एक बड़ा हथियार हैं. आने वाले टी20 वर्ल्ड कप (जो भारत में होगा) में वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिस दिन वरुण अच्छा खेलेंगे, उस दिन भारत की जीत की संभावना और बढ़ जाएगी.'

वरुण का हालिया प्रदर्शन

बता दें कि वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में भारत के लिए टी20 डेब्यू किया था, लेकिन उसी साल हुए टी20 वर्ल्ड कप 2021 में खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर कर दिए गए थे. उन्होंने IPL 2024 में शानदार प्रदर्शन कर फिर से टीम इंडिया में वापसी की. तब से अब तक उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. वरुण ने 2024 में खेले 7 टी20 मैचों में 17 विकेट लिए और 2025 में अब तक खेले 16 मैचों में 26 विकेट हासिल किए. हाल की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी वरुण का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. उनकी कसी हुई गेंदबाजी की. भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीती.