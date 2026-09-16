Add Zee Business As A Preferred Source
App

वरुण चक्रवर्ती पर आ गया अपडेट, एशियन गेम्स से होंगे बाहर, 22 साल का स्पिनर कर सकता है रिप्लेस

भारतीय टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की किस्मत क्रूर हो चुकी है. इंजरी से वापसी करते ही एक मैच के बाद फिर चोटिल हुए और अब एशियन गेम्स से बाहर होने की खबर आ गई है. 22 साल का स्पिन गेंदबाज उन्हें रिप्लेस कर सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 16, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:56 PM IST
वरुण चक्रवर्ती पर आ गया अपडेट, एशियन गेम्स से होंगे बाहर, 22 साल का स्पिनर कर सकता है रिप्लेस
Image Credit: BCCI

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PoK में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय, 24 सितंबर को होगी वोटिंग; इस उम्मीदवार पर नजर
2
3
4
5