वरुण चक्रवर्ती पर आ गया अपडेट, एशियन गेम्स से होंगे बाहर, 22 साल का स्पिनर कर सकता है रिप्लेस

वरुण चक्रवर्ती के करियर में उतार-चढ़ाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. चक्रवर्ती पहले तो सालों की मेहनत के बाद टीम इंडिया में डेब्यू करने में सफल हुए थे, लेकिन अब इंजरी ने उनकी नाक में दम कर दिया है. 2 महीने के बाद चक्रवर्ती की इंजरी से वापसी हुई और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में शानदार गेंदबाजी की. लेकिन इसके बाद साइड स्ट्रेन की शिकायत के चलते फिर बाहर हो गए. अब उनके एशियन गेम्स 2026 से भी बाहर होने की खबर आ रही है.