वरुण चक्रवर्ती पर आ गया अपडेट, एशियन गेम्स से होंगे बाहर, 22 साल का स्पिनर कर सकता है रिप्लेस

वरुण चक्रवर्ती के करियर में उतार-चढ़ाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. चक्रवर्ती पहले तो सालों की मेहनत के बाद टीम इंडिया में डेब्यू करने में सफल हुए थे, लेकिन अब इंजरी ने उनकी नाक में दम कर दिया है. 2 महीने के बाद चक्रवर्ती की इंजरी से वापसी हुई और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में शानदार गेंदबाजी की. लेकिन इसके बाद साइड स्ट्रेन की शिकायत के चलते फिर बाहर हो गए. अब उनके एशियन गेम्स 2026 से भी बाहर होने की खबर आ रही है.
पीटीआई को बीसीसीआई के सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि 22 साल के युवा लेग-स्पिन ऑलराउंडर विपराज निगम, भारत की एशियाई खेलों की टीम में वरुण चक्रवर्ती की जगह लेंगे. चक्रवर्ती इस कॉन्टिनेंटल इवेंट से बाहर हो गए हैं. एशियाई खेल 19 सितंबर को जापान के आइची-नागोया में शुरू होंगे. कुलदीप यादव का भी नाम रेस में था, लेकिन वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे, जिसके चलते उनका नाम नहीं आया है.
विपराज निगम अभी आईपीएल के 2 ही सीजन ही खेल पाए हैं. उनके पास टीम इंडिया में खुद को साबित करने का गोल्डन चांस होगा. IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, उन्होंने अब तक लीग में 19 मैच खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं. विपराज गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही रिप्लेसमेंट के तौर पर उनका ऐलान जल्द ही आधिकारिक तौर पर होगा.
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भारतीय टीम 22 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ खेलने उतरेगी. लेकिन ये मुकाबला एशियन गेम्स के अंतर्गत नहीं होगा. 24 सितंबर से भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टरफाइनल से करेगी. साइड स्ट्रेन की शिकायत के बाद चक्रवर्ती को आगे की जांच के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वापस भेज दिया गया है. अब उन्हें वापसी करने में कुछ और समय लगेगा.