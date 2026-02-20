मोर्ने मोर्कल का बड़ा खुलासा, भारत के सबसे बड़े मैच विनर पर भारी वर्कलोड, जानें पूरा मामला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 22 फरवरी को सुपर-8 का मुकाबला खेला जाना है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबले से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल जबरदस्त खुलासा किया है. मोर्कल ने स्वीकार किया कि चक्रवर्ती ने भले ही गेंदबाजी आक्रमण का शानदार नेतृत्व किया हो लेकिन...
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 22 फरवरी को सुपर-8 का मुकाबला खेला जाना है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबले से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल जबरदस्त खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती पर चल रहे टी20 विश्व कप में भारत के लिए महत्वपूर्ण विकेट दिलाने का दबाव रहा है. वरुण इस टूर्नामेंट में भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज साबित हुए हैं, उन्होंने चार मैचों में नौ विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी रेट 6.88 रही है.रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 अभियान की शुरुआत में उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगा. मोर्कल ने स्वीकार किया कि चक्रवर्ती ने भले ही गेंदबाजी आक्रमण का शानदार नेतृत्व किया हो, लेकिन उन्हें अन्य गेंदबाजों से मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी ताकि उन पर काम का बोझ कम हो और उनकी प्रभावशीलता बरकरार रहे.
वरुण की जमकर तारीफ
मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वह स्पष्ट रूप से एक स्ट्राइक बॉलर हैं और विश्व कप में अब तक उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. इससे पहले भी, वह हमारे लिए भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं. लेकिन फिर भी, दबाव बनाने और लय बनाने के लिए अन्य गेंदबाजों की भी जरूरत होती है ताकि वह प्रभावी हो सकें. कभी-कभी उसे साझेदारी तोड़ने और हमें गति दिलाने का दबाव महसूस होता है. उसे याद दिलाना जरूरी है कि वह जल्दबाजी न करे. अगर वह सही गति और सही जगह पर गेंद डालता है, तो कुछ न कुछ ज़रूर होगा. वह अकेला नहीं है,”
भारत के लिए हमेशा से शानदार
चक्रवर्ती 2024 के अंत में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद से भारत के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों में से एक रहे हैं. वह वर्तमान में लगातार 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कम से कम एक विकेट लेने की लय में हैं, जो गेंद से उनकी विश्वसनीयता को रेखांकित करता है.वापसी के बाद से, 34 वर्षीय वरुण ने 32 पारियों में 7.19 की प्रभावशाली इकॉनमी दर से 66 विकेट लिए हैं, जिनमें दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है - लघु प्रारूप में एक स्पिनर के लिए यह उल्लेखनीय प्रदर्शन है.लगातार दबाव बनाने, महत्वपूर्ण अंतरालों पर विकेट लेने और रन रेट को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारत के मध्य ओवरों के प्रमुख गेंदबाज के रूप में स्थापित कर दिया है.
शानदार इकोनॉमी रखते हैं वरुण
अहम मौकों पर विकेट लेने और रन रेट को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारत के मध्य ओवरों के प्रमुख गेंदबाज के रूप में स्थापित कर दिया है.
मौजूदा विश्व कप में वरुण ने अपने इस फॉर्म को वैश्विक मंच पर बरकरार रखा है. नामीबिया के खिलाफ उन्होंने शानदार शुरुआत करते हुए 2-0-7-3 के सनसनीखेज आंकड़े दर्ज किए और उनकी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया.पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 5.67 की इकॉनमी रेट से 3-0-17-2 के आंकड़े दर्ज किए और उन्हें 114 रनों पर सीमित करने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ एक और प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए 3-0-14-3 के आंकड़े दर्ज किए और ग्रुप स्टेज में अपने शानदार प्रदर्शन को पूरा किया.
