KCA में गजब झोल... चुनाव हुआ स्थगित, वेंकटेश प्रसाद का ठनका माथा, बोले- इसमें राजनीति नहीं...

KCA Election: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KCA) इन दिनों चुनावों के चलते चर्चा में बना हुआ है. फिलहाल उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर असमंजस के चलते चुनावों को स्थगित कर दिया है. जिसके चलते पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त की और डंके की चोट पर इसका विरोध किया.
Trending Photos
KCA Election: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KCA) इन दिनों चुनावों के चलते चर्चा में बना हुआ है. फिलहाल उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर असमंजस के चलते चुनावों को स्थगित कर दिया है. जिसके चलते पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त की और डंके की चोट पर इसका विरोध किया. ये चुनाव 30 नवंबर को होने थे, लेकिन अब ये 30 दिसंबर को होंगे. संघ में प्रमुख पदों के लिए कौन पात्र होगा, इस बारे में असमंजस के बाद यह देरी हुई.
क्या बोले वेंकटेश प्रसाद?
वेंकटेश प्रसाद ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, 'हमें यह सुनकर सदमा लगा है कि चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. अगला चुनाव शायद 30 दिसंबर से पहले हो सकता है या इसकी तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है. यह बाद में स्थगित भी हो सकता है. हमें इसके बारे में ज्यादा यकीन नहीं है. हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं हम यहां सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी के मकसद से हैं. हमारा उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और आईपीएल मैच वापस चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित करवाना है.'
RCB बाहर खेलेगी मैच?
उन्होंने आगे कहा, 'हमें यह भी खबर मिली है कि बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी शायद कुछ मैच बेंगलुरु के बाहर भी खेल सकती है. अगर क्रिकेट मुकाबलों की वापसी करानी है, तो हमें ये चुनाव कराने होंगे जो कि आम बात है. पहले ही ये दो महीनों से ज्यादा टल चुके हैं. पहले ये 30 सितंबर को होने वाले थे, इसके बाद फैसला सुनाया गया कि ये 30 नवंबर को होंगे. लेकिन अब भी इसे टाल दिया गया है. यह जानकर बहुत हैरानी होती है.'
फैसले पर उठाए सवाल
पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'केएससीए का नेतृत्व हमेशा एक क्रिकेटर ने किया है. रोजर बिन्नी, अनिल कुंबले, राम प्रसाद, अशोक आनंद और रघुराम भट्ट ने अध्यक्ष के रूप में केएससीए का नेतृत्व किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक गैर-क्रिकेटर को एक क्रिकेटर के खिलाफ मैदान में उतारने से यह विरासत खतरे में है.'
ये भी पढे़ं.. IND vs SA छोड़ो.. AUS-ENG सीरीज में दिखेगा असली रोमांच, ब्रैडमैन से लेकर स्टोक्स तक 5 ऐतिहासिक 'महाजंग'
चुनाव स्थगित होने के बाद केएससीए सदस्य विनय मृत्युंजय ने कहा, 'हमें कोई उचित कारण नहीं बताया गया, सिवाय इसके कि कुछ सदस्य असमंजस में हैं. मैं यह नहीं कह सकता कि कोई साजिश है या कुछ लेकिन इसका पता लगाना जरूरी है. हम क्रिकेट का भविष्य चाहते हैं.'