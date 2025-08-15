चुनाव मैदान में उतरेगा टीम इंडिया का पूर्व कोच, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को किया था तहस-नहस
Karnataka state Cricket Association Elections: भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद कोचिंग, कमेंट्री, प्रशासक और क्रिकेट एक्सपर्ट की भूमिका निभाने के बाद अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं. वेंकटेश ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के आगामी चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:20 PM IST
Karnataka state Cricket Association Elections: भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद कोचिंग, कमेंट्री, प्रशासक और क्रिकेट एक्सपर्ट की भूमिका निभाने के बाद अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं. वेंकटेश ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के आगामी चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया है. ये चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो सकते हैं. टीम इंडिया के लिए 1994 से 2001 तक खेलने वाले इस बॉलर ने कई बड़े मैचों में जीत दिलाई है.

केएससीए में पहले कर चुके हैं काम

वेंकटेश एक अनुभवी कोच, चयनकर्ता और प्रशासक हैं. उन्होंने 2013 से 2016 तक अनिल कुंबले के केएससीए अध्यक्ष रहते हुए उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था. हालांकि, उसके बाद वेंकटेश ने प्रशासन से दूरी बना ली थी और कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे. इसके अलावा वह मीडिया में एक्सपर्ट और कमेंटेटर के रूप में भी काम कर रहे थे.

पाकिस्तान को चटाई थी धूल

56 वर्षीय वेंकटेश 2006-2007 के दौरान भारतीय टीम के बॉलिंग कोच थे. इस दौरान टीम इंडिया 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही थी. वह पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा थे. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 33 टेस्ट मैचों में 96 और 161 वनडे मुकाबलों में 196 विकेट लिए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 1996 में कहर बरपा दिया था. वेंकटेश ने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए थे. टीम इंडिया उस मैच में जीती थी.

ये भी पढ़ें: ​IPL 2025 के 5 हीरो, जो एशिया कप टीम से रह सकते हैं बाहर, गौतम गंभीर-अजीत अगरकर तोड़ देंगे दिल!

30 सितंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल

वेंकटेश के साथ अनुभवी प्रशासक विनय मृत्युंजय होंगे. मृत्युंजय केएससीए के पूर्व कोषाध्यक्ष और बीसीसीआई की वित्त समिति के सदस्य रह चुके हैं. ऐसी जानकारी मिली है कि वेंकटेश और मृत्युंजय आने वाले दिनों में अपनी पूरी पैनल की घोषणा करेंगे. वर्तमान केएससीए प्रशासन का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. इसकी अगुवाई रघुराम भट्ट कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड कंट्रोवर्सी पर 'स्विंग किंग' ने कहा कुछ ऐसा, आलोचकों का बंद हो जाएगा मुंह

भगदड़ की घटना के बाद हुए थे इस्तीफे

मौजूदा अधिकारी 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के बाद सवालों के घेरे में हैं, जिसमें 11 प्रशंसकों की मौत हो गई थी. यह घटना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई थी. इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केएससीए के सचिव शंकर ए और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम को इस्तीफा देना पड़ा था. राज्य मंत्रिमंडल ने एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ-साथ आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए के शीर्ष नामों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को हरी झंडी दी थी.

जारी है कानूनी कार्यवाही

मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय जस्टिस डी'कुन्हा आयोग ने सरकार और राज्य उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कानूनी कार्यवाही जारी है. वर्तमान में केएससीए के सचिव और कोषाध्यक्ष के पद खाली हैं और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो विनय मृत्युंजय इस भूमिका में वापसी कर सकते हैं.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Venkatesh Prasad
Karnataka State Cricket Association

