Advertisement
trendingNow13029416
Hindi Newsक्रिकेट

विराट ही नहीं.. हार्दिक का भी फैन पॉवर है दमदार, हार गई सिक्योरिटी, बदला गया वेन्यू

भारत में विराट कोहली और रोहित शर्मा का खुमार छाया रहता है. लेकिन टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी फैन पॉवर के मामले में पीछे नहीं हैं. इसकी गवाही बड़ौदा और गुजरात के बीच होने वाला मुकाबला देता है जिसका वेन्यू ही बदलना पड़ा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya
Hardik Pandya

भारत में विराट कोहली और रोहित शर्मा का खुमार छाया रहता है. लेकिन टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी फैन पॉवर के मामले में पीछे नहीं हैं. इसकी गवाही बड़ौदा और गुजरात के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में होने वाला मुकाबला देता है जिसका वेन्यू ही बदलना पड़ा. हार्दिक पांड्या बड़ौदा की टीम का हिस्सा हैं. हाल ही में हार्दिक से मिलने के लिए एक फैन ने सिक्योरिटी तोड़ते हुए मैदान में घुसकर उनसे मुलाकात कर ली थी. इस सीजन में हुई ऐसी घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है.

बदला गया वेन्यू

हार्दिक के लिए फैंस की बेताबी सुरक्षाकर्मियों के लिए मुसीबत बन गई है. ऐसे में बड़ौदा और गुजरात के बीच होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अगले मैच का आयोजन स्थल बदल दिया गया. पहले यह मैच जिमखाना ग्राउंड में होना था, लेकिन अब उसे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया. इस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल के मैच होते रहे हैं। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता ज्यादा है और सुरक्षा तंत्र भी मजबूत है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारी ने दी जानकारी

आयोजन समीति के एक अधिकारी के मुताबिक, 'हार्दिक पांड्या के लिए जोश जबरदस्त है. फैंस की भीड़, पूछताछ और भीड़ की आवाजाही हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा थी. टीम होटल, प्रैक्टिस नेट और टिकट काउंटर के पास फैंस की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई. इतनी भीड़ आमतौर पर घरेलू मैचों में नहीं देखी जाती है. इसलिए सुरक्षा और मैच को आसानी से आयोजित करने के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने का फैसला किया गया.'

ये भी पढे़ं.. ऋतुराज के शतक से उलझी गुत्थी... अश्विन ने गंभीर से कर दी बड़ी डिमांड, गिल-अय्यर की वापसी पर होगी माथापच्ची

सेल्फी लेने के लिए बौखलाए फैंस

बता दें कि पंजाब और बड़ौदा के बीच हुए मैच में फैंस हार्दिक से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कई बार स्टेडियम में घुस गए. इस वजह से मैच रोकना पड़ा. गुजरात के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में बड़ौदा ने 8 विकेट से जीत हासिल की. गुजरात को महज 70 रन पर रोकने के बाद बड़ौदा ने विजयी लक्ष्य 6.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. जीत के साथ बड़ौदा ग्रुप सी में पहले स्थान पर चली गई.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा