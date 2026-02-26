दिल से सॉरी... 12 साल से ट्रॉफी के लिए जूझ रही श्रीलंका, सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद टूटकर बिखरे कप्तान

Advertisement
SL vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे मेजबान श्रीलंका का सफर लगभग खत्म हो चुका है. सुपर-8 का एक मैच बाकी है जिसका अब कोई मतलब नहीं. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से हार के बाद श्रीलंकाई टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है. जिसके बाद कप्तान शनाका टूटकर बिखर गए. 

 

SL vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरे मेजबान श्रीलंका फैंस का जमकर मनोरंजन किया. कप्तान शनाका का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, उन्होंने ग्रुप स्टेज में सेंचुरी ठोक ऑस्ट्रेलिया को ही रौंद दिया था. लेकिन सुपर-8 में श्रीलंका का जलवा देखने को नहीं मिला. लगातार दो मैच में हार के बाद श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है. इस हार के बाद टीम के कप्तान दसुन शनाका ने फैंस से दिल से सॉरी बोला और वह काफी इमोशनल नजर आए. 

2014 में जीता था पिछला खिताब

पिछले 12 साल से श्रीलंका की टीम खिताबी जीत के लिए जूझ रही है. को होस्ट होने के नाते टीम के लिए इस बार गोल्डन चांस था, लेकिन मौका हाथ से फिसल गया. 25 फरवरी को न्यूजीलैंड ने श्रीलंका की टीम को करारी शिकस्त दी. टीम को 61 रन की हार झेलनी पड़ी और इससे पहले इंग्लैंड ने 51 रन से रौंदकर धांसू शुरुआत की थी. जिससे 2014 में मिली जीत के बाद से ग्लोबल टूर्नामेंट में उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा.

क्या बोले शनाका?

शनाका ने मैच के बाद इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें इस बात का बहुत दुख है. दर्शकों के लिए, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है. हमने उन्हें ऐसी कोई जीत नहीं दी जिससे वे खुश हो सकें. इंग्लैंड का मैच भी ऐसा था जिसे हम जीत सकते थे. अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाते, तो हम वह जीत सकते थे. यह मैच एकतरफ़ा था.' उन्होंने पिचों की ओर भी इशारा किया और कहा कि पिचें उनके मुताबिक नहीं रहीं. 

इंजरी भी बनी रोड़ा

उन्होंने आगे कहा, 'टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, मैंने कहा था कि मुझे अच्छी विकेट की उम्मीद है. श्रीलंका के सबसे अच्छे बैट्समैन यहीं हैं. कोई भी फेल होने के लिए नहीं जाता हर कोई देश के लिए जीतने जाता है. बदकिस्मती से, कभी-कभी हम छोटे-छोटे बदलावों से भी गेम हार जाते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं. इसलिए सच कहूँ तो, हमें बहुत अफसोस है. मुझे नहीं लगता कि फिजिकल फिटनेस मैक्सिमम लेवल तक है. हमें लगभग चार से पांच चोटें आईं और हमारे सबसे अच्छे खिलाड़ी बाहर हैं. फिटनेस लेवल पर विचार करें तो दूसरी टीमें हमसे बहुत आगे हैं.'

