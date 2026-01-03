ये नियम बदल देगा T20 का समीकरण... ICC से बड़ी डिमांड, मैच में कोई एक गेंदबाज डालेगा 5 ओवर? जानें पूरा मामला

T20 क्रिकेट से प्यार करने वालों के लिए अगले 3-4 महीने चांदी ही चांदी है. फरवरी-मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा. इसके तुरंत बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग आईपीएल के अगले सीजन की शुरुआत होगी. हालांकि, 'T20 का त्योहार' शुरू होने से पहले पूर्व दिग्गज अंपायर साइमन टॉफेल ने आईसीसी से बड़ी अपील की है. जब उनसे पूछा गया कि आप इस खेल में कुछ बदलाव देखना चाहेंगे तो उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया.

इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि क्रिकेट में T20 क्रिकेट की शुरुआत से इस खेल के प्रति फैंस की रुचि बढ़ी है, लेकिन एक सच ये भी है कि टी20 के कारण गेंदबाजों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है. हालांकि, इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह, सुनील नारायण और मुस्तफिज़ूर रहमान जैसे कुछ गेंदबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल देते हैं. अनुभवी अंपायर साइमन टॉफेल ने टी20 क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए बड़ी सलाह दी है.

अंपायर साइमन टफेल ने दी ये सलाह

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी के पूर्व एलीट लेवल अंपायर साइमन टॉफेल ने टी20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बहाल करने के लिए एक बड़े नियम परिवर्तन की वकालत की है. टॉफेल के अनुसार टी20 क्रिकेट में नियम बनाने वालों को मैच में किसी एक गेंदबाज को 5 ओवर फेंकने की अनुमति देने पर विचार करनी चाहिए. गौरतलब है कि फिलहाल, प्रत्येक गेंदबाज को अधिकतम चार ओवर फेंकने की अनुमति है. हालांकि, टॉफेल का मानना ​​है कि अगर किसी एक खिलाड़ी को पांच ओवर फेंकने की सुविधा दी जाए, तो खेल में नए आयाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा.

साइमन टॉफेल ने तर्क देते हुए कहा कि अगर कोई बल्लेबाज पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी कर सकता है तो यह उचित ही है कि गेंदबाजों को भी इस प्रारूप में कुछ छूट दी जाए, जहां वे हमेशा अत्यधिक दबाव में रहते हैं.

दिग्गज अंपायर ने क्रिकबज से एक इंटरव्यू में कहा, ''देखिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ अलग-अलग लीगों को कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है. लेकिन मैं सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्ले और गेंद को फिर से अधिक समान रूप से खेलते देखना चाहूंगा.

साइमन टॉफेल ने आगे कहा कि मैं टी20 क्रिकेट में एक गेंदबाज को पांचवां ओवर फेंकते देखना चाहूंगा. आप जानते हैं, अगर कोई बल्लेबाज पूरी पारी में क्रीज पर टिककर पहली गेंद से ही 100 रन बना लेता है, तो हम सभी गेंदबाजों को चार ओवरों तक सीमित कर रहे हैं. क्या हम वास्तव में किसी एक गेंदबाज को एक अतिरिक्त ओवर दे सकते हैं, ताकि एक मजबूत बल्लेबाज और एक मजबूत गेंदबाज के प्रदर्शन में संतुलन बनाया जा सके. मैं बस यह देखना चाहता हूं कि हम किस तरह संतुलन को फिर से कायम कर सकते हैं.

'इम्पैक्ट प्लेयर नियम' से जताई असहमति

टी20 क्रिकेट और इससे प्रशंसकों को मिलने वाले रोमांच पर अपनी राय देते हुए, टॉफेल ने कहा कि वह IPL में लागू 'इम्पैक्ट प्लेयर नियम' के समर्थक नहीं हैं. बता दें कि टॉफेल से पहले स्टार भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली भी 'इम्पैक्ट प्लेयर रूल' पर अपनी असहमति जता चुके हैं और दोनों ने कहा था कि इससे ऑलराउंडर की भूमिका कम हो रही है.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से क्यों इतनी नफरत करते हैं उस्मान ख्वाजा? स्टीव स्मिथ ने खोले राज!