Video: आखिरी टेस्ट में एंजेलो मैथ्यूज को गार्ड ऑफ ऑनर...रोहित शर्मा ने भेजा स्पेशल मैसेज, भावुक हुए फैंस

Angelo Matthews Retirement: श्रीलंका के अनुभवी ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज मंगलवार (17 जून) को अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में खेलने उतरे. बांग्लादेश के खिलाफ गॉल में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान उनके परिवार के सदस्य और हजारों फैंस स्टेडियम में मौजूद थे. मैथ्यूज काफी भावुक नजर आए और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. क्रिकेट फैंस उन्हें शानदार करियर के लिए बधाई दे रहे हैं. भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने भी उन्हें एक स्पेशल मैसेज भेजा है.

एंजेलो मैथ्यूज का शानदार करियर

अपने देश के लिए 119 टेस्ट मैच खेलने के बाद 38 वर्षीय मैथ्यूज खेल के सबसे लंबे प्रारूप को अलविदा कह रहे हैं. मैथ्यूज श्रीलंका के लिए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 44.62 की औसत से 8167 रन बनाए हैं. इसमें 16 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं. उनके संन्यास की घोषणा के बाद रोहित शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं भेजीं और अंडर-19 दिनों से लेकर अब तक के उनके बीच के मुकाबले को याद किया.

हिटमैन ने पुराने दिनों को किया याद

एंजेलो मैथ्यूज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रोहित शर्मा ने कहा, ''हे एंजी, आपके शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई. कल आपका आखिरी टेस्ट मैच है. मैं आपको और टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. पिछले कुछ वर्षों में हमारे अंडर-19 के दिनों से लेकर अब तक, हमारी वास्तव में अच्छी लड़ाइयां रही हैं. आप अपने देश के सच्चे सेवक रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि घर पर हर कोई आपके देश के लिए किए गए काम की सराहना करता है.''

Rohit Sharma's heartfelt message to Angelo Mathews on his retirement. pic.twitter.com/1zykzOVVuq — (@rushiii_12) June 17, 2025

A fitting guard of honor for Angelo Mathews in his final Test for Sri Lanka#AngeloMathews #SLvBAN pic.twitter.com/pnyev6oYvB — Wisden (@WisdenCricket) June 17, 2025

EMOTIONAL SCENES AT GALLE - A beautiful farewell from Test Cricket for Angelo Mathews, An Icon Sri Lankan Cricket. pic.twitter.com/DrdazYSC4y — Johns. (@CricCrazyJohns) June 17, 2025

'Honestly I can't believe the love I'm receiving' - Angelo Mathews at the pre-match reception by SLC #SLvBAN pic.twitter.com/4jUanjj2uu — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 17, 2025

Congratulations on an incredible career, Angelo!

15+ years of dedication, resilience & passion. A true leader and one of the finest all-rounders.

Wishing you the best on your final Test match and the next chapter ahead. #AngeloMathews pic.twitter.com/UpZqpDjd8K — Chaminda Vaas (@chaminda_vaas) June 17, 2025

रोहित ने मैथ्यूज को दी शुभमकामनाएं

रोहित ने आगे मैथ्यूज को सुखद रिटायरमेंट और परिवार के साथ अच्छे समय की कामना की. उन्होंने कहा, "आपने जो हासिल किया है, वह बहुत से लोगों ने हासिल नहीं किया है. इसलिए उसके लिए फिर से बधाई . मैं आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. हैप्पी रिटायरमेंट. इसका आनंद लें और हम आपको दूसरी तरफ मिलेंगे, भाई. शुभकामनाएं.''

2014 में किया था कमाल

मैथ्यूज ने 2014 में इंग्लैंड में श्रीलंका की दूसरी सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने दूसरे टेस्ट में 160 रनों की शानदार पारी खेली और 4/60 के आंकड़े दर्ज किए थे. मैथ्यूज को 306 रन बनाने और दो टेस्ट में चार विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के साथ-साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया था.