VIDEO: जेम्मिाह, हर्लिन ने हरमनप्रीत के लिए बनाया रैप, जुगलबंदी में की कौर की तारीफ

नई दिल्ली: हाल ही में महिला टीम इंडिया (Women Team India) की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet kaur) ने अपने टी20 करियर का 100वां इंटरनेशनल मैच खेला. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए मैच में हरमनप्रीत अपनी कप्तानी में जीत हासिल न कर सकी लेकिन उनकी टीम की साथी खिलाड़ी जेम्मिाह रोड्रिगेज (Jemimah Rodrigues) और हर्लिन देयोल (Harleen Deol) ने अपनी टीम की साथी हरमनप्रीत कौर के 100 टी-20 मैच पूरे करने पर उनके लिए विशेष रैप सॉन्ग बनाया.

तोहफा दिया जेमिमाह ने

अपने खास ट्वीट्स के लिए मशहूर जेमिमाह रोड्रिगेज ने रविवार को अपने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उनके साथ हर्लिन भी हैं. इस वीडियो में यह दोनों अपनी टीम की टी-20 कप्तान के लिए रैप सॉन्ग गा रही हैं. रोड्रिगेज ने ट्वीट किया, "100वें टी-20 मैच के लिए बधाई हरमनप्रीत कौर. आपके लिए बिग हैरी की तरफ से विशेष तोहफा."

Congratulations on your 100th T20i cap @ImHarmanpreet Here's a small tribute for you from Big Harry ft. Lil' J #HarmanpreetThor pic.twitter.com/bTCWmt06LB

पिछले शुक्रवार को हरमनप्रीत टी-20 में 100 मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी (पुरुष और महिला मिलाकर) बनी थीं. दक्षिण अफ्रीका के साथ सूरत में खेले गए छठे और आखिरी टी-20 मैच में 30 साल की हरमनप्रीत को स्पेशल कैप देकर सम्मानित किया गया था.

भारतीय महिला टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने इस वीडियो को लाइक किया और अपनी टीम की साथियों को शुक्रिया कहा. कप्तान ने कहा, "धन्यवाद छोटी बहनों. आपने मेरे लिए यह सब किया यह मेरे लिए सम्मान की बात है."

Thank you little ones It indeed is a pleasure to have you all do this for me https://t.co/rrTlRv4ANL

— Harmanpreet Kaur (@ImHarmanpreet) October 6, 2019