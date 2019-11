VIDEO: बिलियर्ड्स के बाद रांची में टेनिस खेलते दिखे धोनी, CSK ने ऐसे किया सलाम

नई दिल्ली: टीम इंडिया के फैंस अपने चहेते हीरो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले चार महीने से क्रिकेट से दूर रहे धोनी अब तक सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद कभी अपने परिवार को समय देते दिखाई दिए तो कभी किसी दूसरे स्पोर्ट इवेंट में. इस बार धोनी रांची में टेनिस खेलते भी दिखे हैं.

कई तरह के खेलों से जु़ड़ रहे हैं धोनी

इस साल जुलाई में इंग्लैंड एंड वेल्स में हुए विश्व कप के बाद धोनी ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था.पहले वे रांची में बिलियर्ड खेलते दिखे थे. इसके बाद वे मुंबई में फुटबॉल भी खेले. हाल ही में रांची में उनकी दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए तस्वीरें भी वायरल हुई. हाल ही में धोनी को रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन कॉम्पलेक्स में टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेते देखा गया

टेनिस खेले धोनी

टेनिस टूर्नामेंट में खेलते हुए उनकी फोटो खींचीं गई जो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हो गई. फोटो को सबसे पहले एक फैन ने शेयर किया. इसके बाद, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने उस फोटो को ट्वीट किया. आईपीएल की चेन्नई टीम ने लिखा, "किंग आपकी सर्विस (सेवा) में." धोनी इस टीम के कप्तान हैं और तीन बार आईपीएल भी इस टीम को जिता चुके हैं.

Master of all sports!

This one is for all @msdhoni fans who were missing him in action. Here’s your weekend delight.

Mahi is back in action, playing his first match of Tennis Championship in JSCA, Ranchi.#MSDhoni #Dhoni #RanchiDiaries pic.twitter.com/kLaLol0mU4

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) November 8, 2019