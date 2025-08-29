Video: पाकिस्तानी कप्तान की सरेआम बेइज्जती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं निकला दिवाला, राशिद खान ने जख्मों पर छिड़का नमक

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बेइज्जती हाल के दिनों में कहीं भी और कभी भी हो जा रही है. टीम का प्रदर्शन शर्मनाक रहा है और इस कारण लगातार बदलाव हो रहे हैं. हाल के महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सलमान अली आगा को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है और उनके नेतृत्व में टीम एशिया कप से अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है. पूर्व कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. दोनों को बाहर रास्ता दिखा दिया गया है.

ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान की टक्कर

एशिया कप में पाकिस्तानी टीम भारत के ग्रुप में ही है. वह इस टूर्नामेंट से पहले यूएई और अफगानिस्तान के साथ टी20 ट्राई सीरीज खेलेगा. इस सीरीज में अफगानिस्तान एक मजबूत टीम के रूप में आई है. उसने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को चौंका दिया था.

पत्रकार के सवाल पर असहज हो गए सलमान

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम एशिया में दूसरी सबसे मजबूत टीम है. हालांकि, यह सवाल राशिद खान के लिए था, लेकिन इसने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को असहज कर दिया. पत्रकार की इस टिप्पणी पर आगा मुस्कुराते हुए देखे गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

एशिया कप से पहले महत्वपूर्ण तैयारी

यह ट्राई-सीरीज एशिया कप (9-28 सितंबर) से पहले यूएई की परिस्थितियों में ढलने के लिए सभी तीन टीमों के लिए महत्वपूर्ण है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुख्य टूर्नामेंट में अलग-अलग ग्रुप में हैं. पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, ओमान और यूएई के साथ है. अफगानिस्तान ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ है.

पाकिस्तान की टीम पर नजर

पाकिस्तान की टीम नए नेतृत्व के साथ इस टूर्नामेंट में उतर रही है, जिसमें सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं हैं. टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी विस्फोटक ओपनर फखर जमान पर होगी. चोट की चिंताओं के बावजूद फखर ने 131.77 की स्ट्राइक रेट से 1949 टी20 रन बनाए हैं. गेंदबाजी की कमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथों में होगी. टीम पिछले सात टी20सीरीज में से सिर्फ तीन जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम अपनी साख वापस पाना चाहेगी.