VIDEO: पाकिस्तानी क्रिकेटर को महंगा पड़ा भारतीय प्रशंसक के साथ गाना, PCB ने लगाई फटकार

कराची: पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट के बाद अब भारत के प्रशंसक भी चुभने लगे हैं. वह अपने क्रिकेटप्रेमियों को तो भारतीय क्रिकेट से दूर कर ही रहा है. अब उसने अजीबोगरीब रवैया अपनाते हुए अपने लेग स्पिनर यासिर शाह को टिक टॉक वीडियो में भारत की महिला प्रशंसक के साथ बॉलीवुड का गाना गुनगुनाने के लिए फटकार लगाई है. इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि उनके देश में आईपीएल (IPL) मैचों का प्रसारण नहीं किया जाएगा.

लेग स्पिनर यासिर शाह ने दुबई की एक पार्टी में महिला प्रशंसक के साथ बॉलीवुड का एक गाना गाया. देर रात आयोजित इसी पार्टी में उमर अकमल भी शामिल हुए थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इसके बाद यासिर शाह को बॉलीवुड गीत गुनगुनाने के लिए फटकार लगाई. पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच मिकी आर्थर ने कहा कि यासिर ने गलती मान ली है. उन्हें एहसास है कि सोशल मीडिया के लिए इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करना सही नहीं था.

यह भी पढ़ें: अब क्रिकेट में भी होगा मिक्स्ड जेंडर T20 मैच, पहली बार साथ खेलते दिखेंगे कोहली-मिताली

माना जा रहा है कि यासिर ने पीसीबी (PCB) को बाद में बताया कि वह दुबई के एक मॉल में था. तब एक महिला प्रशंसक ने उससे टिक टॉक के लिए वीडियो बनाने के लिए बात करने की गुहार लगाई. यासिर ने उसकी बात मानकर यह वीडियो रिकॉर्ड किया. पाकिस्तान की टीम हाल ही में यूएई में थी. उसे यहां खेली गई वनडे सीरीज (PAKvsAUS) में ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से हराया था.



Let’s not blow this out of proportion - @Shah64Y visited Dubai Mall where he came across a #TikTok crew. The girl in the video is from the #TikTok crew who requested Yasir a few time and insisted on making a video. Yasir obliged after the constant requests. No big deal. https://t.co/IBuMY7bYnp

— Kalim Khan (@Kallerz37) April 1, 2019